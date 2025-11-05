В России появятся детские сим-карты. Как они будут работать

Предполагается, что школьные сим-карты обеспечат доступ только к необходимому по условиям образовательной программы контенту. Сим-карты будут идентифицированы в школьной сети, а еще их можно будет привязать к банковским счетам детей, вся информация по которым будет поступать родителям. Так детей можно будет обезопасить и от вредного контента, и от незапланированного выхода в Сеть во время уроков, и от кибермошенников.