Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появятся детские сим-карты. Как они будут работать

Они позволят родителям знать о местоположении своих детей.

Источник: Freepik

В России Минцифры вводят детские сим-карты, что позволит родителям получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, сообщает РБК со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева.

Детские сим-карты будут оформляться с согласия родителей детям до 14 лет. При использовании этого типа сим-карт нельзя будет пользоваться определенными сервисами, например, авторизоваться в социальных сетях. О введении особых сим-карт для детей Шадаев сообщал еще в августе.

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — заявил он.

Что такое школьные сим-карты

Недавно в Общественной палате России предложили для всех учащихся сделать обязательные школьные сим-карты, обеспеченные бесплатным доступом к образовательным ресурсам.

Предполагается, что школьные сим-карты обеспечат доступ только к необходимому по условиям образовательной программы контенту. Сим-карты будут идентифицированы в школьной сети, а еще их можно будет привязать к банковским счетам детей, вся информация по которым будет поступать родителям. Так детей можно будет обезопасить и от вредного контента, и от незапланированного выхода в Сеть во время уроков, и от кибермошенников.

Как мошенники обманывают детей

Злоумышленники начали выманивать коды из СМС от учетной записи на «Госуслугах», они звонят от лица учителей и под разными предлогами пытаются выманить коды из СМС-сообщений. Узнав код, злоумышленники получают доступ к порталу госуслуг, банковским приложениям или счетам родственников. Также они пишут педагогам от лица фейковых «директоров» и «чиновников» с требованием срочно перевести какую-либо сумму на «спецсчет», чтобы избежать проверок.