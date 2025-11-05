В Барнауле завершили ремонт Правобережного тракта

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на Правобережном тракте в Барнауле, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Реконструкция затронула два участка дороги: по направлению въезда в город и со стороны выезда из него. Там заменили дорожное покрытие. Общая протяженность отремонтированного отрезка составляет 11 км.
В 2026 году на Правобережном тракте планируют обновить еще 7 км. Работы пройдут на участке до развязки у поселка Фирсово.
Дорога является главной транспортной артерией, связывающей Барнаул с соседними регионами и Чуйским трактом. Своевременное обновление покрытия на проезжей части обеспечит безопасное и комфортное передвижение как жителям региона, так и туристам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.