Глава Минтруда рассказал о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о персональном сопровождении трудоустройства каждого ветерана специальной военной операции кадровыми центрами «Работы России».
«Помощь в трудоустройстве участникам специальной военной операции и членам их семей сейчас — одно из ключевых направлений работы кадровых центров “Работа России” в регионах. Наш подход обеспечивает каждому ветерану персональное сопровождение, увеличивая вероятность трудоустройства. Сейчас на каждом уровне существуют проекты, которые помогают вернувшимся с СВО и членам их семей», — сказал Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минтруда.
Он отметил, что федеральные и региональные проекты, активность работодателей в вопросах трудоустройства этой категории граждан усиливают друг друга. По данным министерства, почти 3,5 тысячи участников СВО и членов их семей прошли бесплатное переобучение в этом году. Чаще всего ветераны подавали заявки на программы переобучения на операторов БПЛА, специалистов по летной эксплуатации беспилотников, а также специалистов по работе с искусственным интеллектом и нейросетями, программистов и аналитиков больших данных.
«Сейчас перед нами стоит очень важная задача: совместно с другими министерствами и ведомствами, регионами, фондом “Защитники Отечества”, военкоматами, медицинскими учреждениями, центрами реабилитации мы должны обеспечить поддержку каждому, кто возвращается из зоны СВО, и помочь реализовать себя», — добавил Котяков.