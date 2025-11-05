Глава Минтруда рассказал о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве

Он отметил, что федеральные и региональные проекты, активность работодателей в вопросах трудоустройства этой категории граждан усиливают друг друга. По данным министерства, почти 3,5 тысячи участников СВО и членов их семей прошли бесплатное переобучение в этом году. Чаще всего ветераны подавали заявки на программы переобучения на операторов БПЛА, специалистов по летной эксплуатации беспилотников, а также специалистов по работе с искусственным интеллектом и нейросетями, программистов и аналитиков больших данных.