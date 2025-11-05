Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина массовых задержек рейсов в аэропорту Алматы

С утра 5 ноября 2025 года в Международном аэропорту Алматы были задержаны десятки рейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Причина — непогода.

«В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме — принимаются меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом».Пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта alaport.com.

«Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать возможные изменения в расписании».

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

О том, сколько снега выпало в Алматы в ночь на 5 ноября 2025 года, можете узнать здесь. А о погоде в южной столице на 6, 7 и 8 ноября 2025 года можете прочитать по ссылке.