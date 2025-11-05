Ричмонд
Более 5 тысяч тонн кормов для животных отправили из Ростовской области в Турцию

Подсолнечный шрот отправили на экспорт в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 24 октября 2025 года в морских пунктах пропуска Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 5,6 тысячи тонн подсолнечного шрота (корм растительного происхождения для животных). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Пробы продукции проверили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено, — подчеркнули в ведомстве.

Добавим, ранее из Ростовской области экспортировали более 11 тонн мороженой рыбы.

