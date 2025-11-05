Более 5 тысяч тонн кормов для животных отправили из Ростовской области в Турцию

С 20 по 24 октября 2025 года в морских пунктах пропуска Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 5,6 тысячи тонн подсолнечного шрота (корм растительного происхождения для животных). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Пробы продукции проверили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено, — подчеркнули в ведомстве.
Добавим, ранее из Ростовской области экспортировали более 11 тонн мороженой рыбы.
