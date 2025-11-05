В Саранске прошел фестиваль театров стран ближнего и дальнего зарубежья

«Участниками фестиваля за эти годы [его существования] стали почти 30 стран и около 90 театров. В следующем году мы обязательно проведем двадцатый фестиваль. Сейчас у нас здесь полный зал, а вот что будет еще через двадцать лет — зависит от нас с вами», — отметил глава Мордовии Артем Здунов.