В Саранске прошел фестиваль театров стран ближнего и дальнего зарубежья

Международный фестиваль театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники» состоялся в Саранске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.
Участниками фестиваля стали творческие коллективы русских театров из шести регионов России и Белоруссии. В частности, свои работы зрителям представили коллективы Центрального академического театра Российской Армии, Театра Защитника Отечества из Краснодарского края, Драматического театра Белорусской Армии, самарского театра «Мастерская» и Государственного русского драматического театра Республики Мордовии. Репертуарная афиша была посвящена патриотической тематике.
«Участниками фестиваля за эти годы [его существования] стали почти 30 стран и около 90 театров. В следующем году мы обязательно проведем двадцатый фестиваль. Сейчас у нас здесь полный зал, а вот что будет еще через двадцать лет — зависит от нас с вами», — отметил глава Мордовии Артем Здунов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.