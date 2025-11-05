16 мостов обновили в Калининградской области

В этом году планировалось обновить 16 объектов, и на девяти из них работы уже завершены.
Семь мостов реконструировали за счет федеральных средств. Среди уже сданных объектов — мосты через реку Туманную у поселка Первомайское, через Щучью у Суходолья, через Красную у Ольховатки и два моста через Старую Матросовку в Ясном. Также завершен капитальный ремонт мостов через Камышевую у Заречья и через Голубую у поселка Свобода.
До конца ноября подрядчики обязались завершить работы еще на четырех сооружениях, включая мосты через Писсу у Гусева и через Разливную у Яблоновки. Три объекта перенесены на следующий год, включая автодорожный мост через Преголю в Калининграде и путепровод на Ленинградской в Черняховске.
Всего в 2025 году в регионе планируют отремонтировать около 300 погонных метров мостовых сооружений, что значительно улучшит транспортную доступность населенных пунктов области.