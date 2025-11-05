16 мостов обновили в Калининградской области

Семь мостов реконструировали за счет федеральных средств. Среди уже сданных объектов — мосты через реку Туманную у поселка Первомайское, через Щучью у Суходолья, через Красную у Ольховатки и два моста через Старую Матросовку в Ясном. Также завершен капитальный ремонт мостов через Камышевую у Заречья и через Голубую у поселка Свобода.