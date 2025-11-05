В Калининградском соборе назвали лучших органистов страны

В номинации «Персона года» победил профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий, уже во второй раз удостоенный этой награды. Под его руководством был восстановлен исторический орган в петербургской англиканской церкви, а в консерватории скоро появятся два новых инструмента.