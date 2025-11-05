В Калининградском соборе назвали лучших органистов страны

Уникальный зал с единственным в стране органным комплексом вновь собрал выдающихся исполнителей.
«Это главное органное место в России, — подчеркивает арт-директор конкурса имени Таривердиева Вера Таривердиева. — Надеемся, премия будет развиваться, собирая музыкантов со всего мира».
В номинации «Персона года» победил профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий, уже во второй раз удостоенный этой награды. Под его руководством был восстановлен исторический орган в петербургской англиканской церкви, а в консерватории скоро появятся два новых инструмента.
Среди лауреатов — солистка Пермской филармонии Евгения Камянская, отмеченная за вклад в профессию, и челябинская органистка Лариса Тимшина с оригинальной концертной программой. Дебютом года признан студент Новосибирской консерватории Дениз Онал. Все победители получили не только статуэтки и дипломы, но и концертные ангажементы на будущие сезоны.