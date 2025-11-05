«Отлично вписался в команду»: Ги Буше оценил возвращение Костина в омский «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше 5 ноября высказался перед матчем с «Амуром» о подписании клубом контракта с Климом Костиным и его физической готовности к играм в КХЛ сейчас. Прежде всего, он отметил, что у тренеров и селекционеров каких-либо сомнений в нужности игрока не было.
«При этом мы осознавали всю ситуацию Клима, что он не играл с апреля. Ситуация, в принципе, схожа с той, которая была у Маклауда, но мы рассматриваем игровую практику как часть более длительного процесса, поэтому оказываем всю необходимую поддержку. Клим отлично вписался в нашу команду, мы рассчитываем на него», — отметил тренер.
Напомним, о подписании контракта до конца сезона с Костиным «Авангард» официально объявил 3 ноября.
