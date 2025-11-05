С начала года кадровые центры Оренбуржья трудоустроили 15,1 тысячи человек

«Комплексная модернизация службы занятости усилила фокус на индивидуальный подход. Были расширены сервисы, разработаны определенные стратегии работы с каждой категорией граждан. Эти усилия направлены на то, чтобы соискатели находили не просто любую работу, а именно ту, которая им подходит по расположению, графику, условиям труда», — поделился директор кадрового центра «Работа России» Оренбургской области Сергей Латышев.