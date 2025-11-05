С начала года кадровые центры Оренбуржья трудоустроили 15,1 тысячи человек

Сотрудники кадровых центров Оренбургской области с начала 2025 года помогли 15,1 тыс. человек найти работу. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Всего в кадровые центры обратились 24 тысячи жителей области. Чаще всего за услугами службы занятости обращались женщины. В большинстве случаев они искали работу в сфере образования, общепита, сельского хозяйства и торговли.
«Комплексная модернизация службы занятости усилила фокус на индивидуальный подход. Были расширены сервисы, разработаны определенные стратегии работы с каждой категорией граждан. Эти усилия направлены на то, чтобы соискатели находили не просто любую работу, а именно ту, которая им подходит по расположению, графику, условиям труда», — поделился директор кадрового центра «Работа России» Оренбургской области Сергей Латышев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.