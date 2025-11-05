Илью Федотова из «Салавата Юлаева» поместили в список отказов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переводе нападающего Ильи Федотова в список отказов. Теперь в течение 48 часов любой клуб КХЛ имеет право забрать 22-летнего хоккеиста в свою команду.
Уроженец Саратова присоединился к уфимскому клубу перед началом сезона-2025/26, подписав двухлетний контракт в минувшем июне. За «Салават Юлаев» он провел 14 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Сочи», где в 28 матчах набрал 10 (4+6) очков. Общая статистика Федотова в КХЛ составляет 123 матча, 26 (15+11) очков.
Карьера игрока включает выступления за такие клубы, как «Чайка», «Торпедо», «Нефтехимик», СКА и «Сочи». В 2021 году он был выбран клубом «Аризона» во втором раунде драфта НХЛ под общим 43-м номером, и его права в НХЛ сохраняются за «Ютой».
Напомним, «Салават Юлаев» сегодня проводит выездной матч в Астане против местного «Барыса». Игра начнется в 19:30 по уфимскому времени.
