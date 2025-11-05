Илью Федотова из «Салавата Юлаева» поместили в список отказов

Карьера игрока включает выступления за такие клубы, как «Чайка», «Торпедо», «Нефтехимик», СКА и «Сочи». В 2021 году он был выбран клубом «Аризона» во втором раунде драфта НХЛ под общим 43-м номером, и его права в НХЛ сохраняются за «Ютой».