Минприроды Прикамья стало лауреатом премии «Экология — дело каждого»

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края стало призером в одной из номинаций премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве.
«Экология — дело каждого» — это ежегодная международная премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Она проводится с 2021 года и включает в себя 12 номинаций.
Минприроды Прикамья заняло третье место в командной номинации «Экосоюз». Команда разработала экологическую акцию в разных форматах, популяризирующих экологическое благополучие. Победу региону принес краевой конкурс художников «Заповедное Прикамье». Это большой комплекс мероприятий, состоящий из выездных экопленэров, организованных на заповедных и охраняемых природных ландшафтах, сопровождающихся эколого-просветительными экскурсиями.
В этом году художники посетили ландшафтный памятник природы «Лысая гора». Созданные картины были представлены на передвижной выставке в городах Пермского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.