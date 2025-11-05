Лукашенко узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым обсудил дорожное строительство, ревизию сельхозобъектов, долгострои и другие проблемные вопросы, сообщила пресс-служба президента.
В частности, глава КГК сообщил белорусскому лидеру результаты проверки, которая проводилась в дорожной отрасли. Во время мониторинга Госконтроль проинспектировал качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов в Беларуси. Также на контроле были закупки новой дорожной техники.
Еще Герасимов доложил Лукашенко об эффективном использовании земель и государственного имущества. Во время доклада поднималась тема вовлечения земель в хозоборот и обсуждался снос старых построек. Ранее глава республики поручал Госконтролю проведение полной ревизии не использующихся сельхозобъектов с целью определения их возможного назначения.
— Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах, — прокомментировали в пресс-службе президента.
И также на совещании поднимался вопрос долгостроев, говорилось о подходах, которые были определены в отношении недостроенных объектов по всей Беларуси. Герасимов сообщил Лукашенко о том, что количество долгостроев в стране за последние годы серьезно снизилось. Однако остаются определенные проблемные вопросы в этом плане.
Кроме того, Александр Лукашенко потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси.
Также Беларусь ратифицировала договор с Россией о рынке электроэнергии.
