Лукашенко узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями

Лукашенко обсудил с главой Госконтроля дороги, сельхозобъекты и долгострои.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым обсудил дорожное строительство, ревизию сельхозобъектов, долгострои и другие проблемные вопросы, сообщила пресс-служба президента.

В частности, глава КГК сообщил белорусскому лидеру результаты проверки, которая проводилась в дорожной отрасли. Во время мониторинга Госконтроль проинспектировал качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов в Беларуси. Также на контроле были закупки новой дорожной техники.

Еще Герасимов доложил Лукашенко об эффективном использовании земель и государственного имущества. Во время доклада поднималась тема вовлечения земель в хозоборот и обсуждался снос старых построек. Ранее глава республики поручал Госконтролю проведение полной ревизии не использующихся сельхозобъектов с целью определения их возможного назначения.

— Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах, — прокомментировали в пресс-службе президента.

И также на совещании поднимался вопрос долгостроев, говорилось о подходах, которые были определены в отношении недостроенных объектов по всей Беларуси. Герасимов сообщил Лукашенко о том, что количество долгостроев в стране за последние годы серьезно снизилось. Однако остаются определенные проблемные вопросы в этом плане.

Кроме того, Александр Лукашенко потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси.

Также Беларусь ратифицировала договор с Россией о рынке электроэнергии.

И мы писали, что Беларусь примет за нападение военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ.

