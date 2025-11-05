Лукашенко узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями

И также на совещании поднимался вопрос долгостроев, говорилось о подходах, которые были определены в отношении недостроенных объектов по всей Беларуси. Герасимов сообщил Лукашенко о том, что количество долгостроев в стране за последние годы серьезно снизилось. Однако остаются определенные проблемные вопросы в этом плане.