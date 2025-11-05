В Челябинске за сезон заблокировали более 2,9 тысяч электросамокатчиков

Сезон аренды электросамокатов в Челябинске завершился. Сервис кикшеринга «Юрент» поделился цифрами: с весны по начало ноября сервис заблокировал 2,9 тыс. аккаунтов, а челябинцы получили около 5 тыс. штрафов. Чаще всего наказания назначали за неправильную парковку и отсутствие спешивания при переходе дорог, а блокировки выдавали в основном за передачу самоката детям.
— Часто такие санкции применяли за передачу управления самокатами несовершеннолетним — это больше 70%. Штрафы в основном выписывали за неправильную парковку и неспешивание при пересечении дорог — это около 80% всех нарушений, — сообщили ЕАН в «Юренте».
Несмотря на то что количество инцидентов с падениями и ДТП снизилось на 30%, жалоб от жителей все равно было много. Летом Заксобрание области приняло в первом чтении поправки, расширяющие список штрафов — для пользователей и для операторов кикшеринга.