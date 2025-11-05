В Нижегородской области модернизировали онлайн-витрину инвестпроектов

Корпорация развития Нижегородской области усовершенствовали онлайн-витрину инвестиционных проектов, которая была создана в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В общей сложности витрина инвестпроектов включает в себя более 160 разработок и территорий для инвестирования в различных сферах. Теперь в их карточках на портале доступна информация о мерах государственной поддержки, которые можно получить при их реализации. В их числе — налоговые преференции, субсидии, льготные кредиты.
Для каждого проекта созданы уникальные ссылки, благодаря чему стало удобнее делиться ими. Также появилась возможность выгружать как отдельные проекты, так и полный их список проектов, в том числе с разделением по муниципалитетам, объекту инвестирования, объему инвестиций и отраслям.
Для удобства потенциальных инвесторов и оперативной связи в карточки инвестпроектов добавлена форма «Стать инвестором». С ее помощью предприниматель может оставить свои контактные данные, после чего с ним свяжутся специалисты Корпорации развития Нижегородской области и помогут приступить к работе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.