Завод в Омской области получил сертификат «Сделано в России»

Завод «Омский», занимающийся выпуском минеральной воды, получил сертификат «Сделано в России». Мера поддержки доступна по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.
Минеральную воду «Омская-1» с 1973 года добывают в черте города Омска из скважины глубиной более 1,5 км. Уникальность продукта заключается в том, что вода поднимается на поверхность естественным образом, без помощи насосов, под давлением подземных пород.
Получение сертификата «Сделано в России» свидетельствует о высоком уровне производства на заводе и соблюдении национальных стандартов качества и экологической чистоты продукции. Это дает дополнительные преимущества при участии в крупных мероприятиях и продвижении товаров на зарубежные рынки.
Сейчас продукция предприятия экспортируется в Казахстан. Центр поддержки экспорта Омской области помогает заводу находить зарубежных партнеров и упрощает выход на международные площадки, обеспечивая сопровождение на каждом этапе.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.