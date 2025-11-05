Звонки и сообщения в МАХ стали доступны в странах СНГ

Для связи с пользователями из стран СНГ номера телефонов должны быть заранее сохранены в списках контактов. Если же пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то достаточно отправить собеседнику специальную ссылку-приглашение.
Разработчики отмечают, что добавление номеров в контакты — необходимое условие безопасного общения в МАХ. Это одновременно решает три ключевые задачи: противодействие мошенникам, блокировку спама и усиление защиты персональных данных.
Чтобы зарегистрироваться в МАХ, нужно установить приложение, ввести номер телефона и подтвердить его кодом из SMS, согласившись на синхронизацию контактов. Дополнительную безопасность обеспечит двухфакторная аутентификация, которую можно настроить в разделе «Приватность».
В конце октября стало известно, что в MAX зарегистрировались свыше 50 млн человек. Отмечалось, что с момента запуска национального мессенджера пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и создали свыше 25 млн видеокружков.