Глава Ростова повысил в должности двух своих заместителей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин повысил в должности двух своих заместителей. Об этом стало известно сегодня, 5 ноября.
На пост первого заместителя главы администрации назначен Тарас Дядьков. Он будет курировать управление по делам ГО и ЧС, отдел по работе с правоохранительными органами, комитет по охране окружающей среды, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачества, управление по вопросам муниципальной службы и кадров.
Также первым заместителем главы городской администрации стал Владимир Иванов. Управленец будет контролировать работу департаментов транспорта, автодорог и организации дорожного движения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.