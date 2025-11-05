Ричмонд
Глава Ростова повысил в должности двух своих заместителей

Двое чиновников назначены первыми заместителями главы администрации Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин повысил в должности двух своих заместителей. Об этом стало известно сегодня, 5 ноября.

На пост первого заместителя главы администрации назначен Тарас Дядьков. Он будет курировать управление по делам ГО и ЧС, отдел по работе с правоохранительными органами, комитет по охране окружающей среды, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачества, управление по вопросам муниципальной службы и кадров.

Также первым заместителем главы городской администрации стал Владимир Иванов. Управленец будет контролировать работу департаментов транспорта, автодорог и организации дорожного движения.

