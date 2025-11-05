Глава Ростова повысил в должности двух своих заместителей

На пост первого заместителя главы администрации назначен Тарас Дядьков. Он будет курировать управление по делам ГО и ЧС, отдел по работе с правоохранительными органами, комитет по охране окружающей среды, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачества, управление по вопросам муниципальной службы и кадров.