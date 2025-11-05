Сотрудники Иркутского краеведческого музея прошли аттестацию экскурсоводов

Девять представителей Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского прошли аттестацию для экскурсоводов, чтобы проводить экскурсии вне музея. Экзамен был организован в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве по туризму региона.
«Сотрудники учреждений культуры являются носителями ценных знаний об истории Иркутской области. Большинство из них — высококвалифицированные специалисты, глубоко изучившие особенности региона. Для них экзамен становится возможностью продемонстрировать накопленные знания и получить практическую пользу. Наличие квалификации открывает для них новые горизонты профессиональной деятельности», — сказала руководитель агентства Евгения Найденова.
Подобный экзамен для работников учреждений культуры в Приангарье провели впервые. Члены комиссии отметили высокий уровень знаний историко-культурного наследия региона у всех участников экзамена. По итогам оценки специалисты единогласно одобрили квалификацию каждого кандидата.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.