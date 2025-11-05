Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором

Директор клиники в Москве, которой СМИ приписывают судебное дело, была на работе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Директор столичной клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, которой СМИ приписывают участие в деле о продаже детей, недавно была на работе, рассказали РИА Новости в медучреждении.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвёртым фигурантом дела о продаже детей, в четверг Тверской районный суд изберёт ей меру пресечения. По данным Baza, ранее по этому же делу арестовали председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую.

«Не так недавно была, видела, все нормально было», — сказали в клинике, отвечая на вопрос РИА Новости, когда директор была на работе в последний раз. «Нет, абсолютно ничего неизвестно», — ответила собеседница агентства на уточняющий вопрос, известно ли в клинике о судебном процессе.