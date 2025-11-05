Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Кугарчи в Башкирии

Жители села Кугарчи Республики Башкортостан получили возможность получать медпомощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, созданном при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для удобства пожилых и маломобильных жителей на входе установлен пандус.
«Появление современного фельдшерско-акушерского пункта — важное событие для нашего села. Это позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи и сократить время реагирования на обращения», — отметила фельдшер Марина Курбанаева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.