Окончание школьных каникул в Башкирии может спровоцировать рост заболеваемости ОРИ

Осенние школьные каникулы положительно сказались на эпидемиологической ситуации в Башкирии. Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, это поспособствовало снижению уровня заболеваемости респираторными инфекциями на 5,6% за прошедшую неделю.
В ведомстве отметили, что с возвращением учащихся в школы возрастает риск распространения вирусных инфекций. Специалисты призывают родителей и школьников не пренебрегать мерами профилактики.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила респираторного этикета: регулярно мыть руки, при чихании прикрывать рот локтем, носить маски в местах массового скопления людей. Эти простые меры помогут сохранить здоровье и предотвратить дальнейший рост заболеваемости в учебных заведениях республики.
