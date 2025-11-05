На V Конгрессе молодых ученых объявят слово года в науке

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Результаты акции «Слово года в науке» объявят на Конгрессе молодых ученых (КМУ), который пройдет с 26 по 28 ноября 2025 года на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщили ТАСС в проектном офисе Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты».
Всероссийский опрос среди представителей научного сообщества, который направлен на популяризацию научной лексики, повышение интереса к исследовательской повестке среди широкой аудитории и укрепление роли науки в общественном дискурсе, проводится Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина совместно с порталом Десятилетия науки и технологий — Наука.рф.
«Уже второй год подряд вместе с Институтом Пушкина мы проводим акцию “Слово года в науке”, ведь это один из способов показать, как развивается научный язык, какие термины выходят за пределы узкопрофессионального сообщества и становятся частью общественного дискурса. Научный язык — это не только отражение прогресса в науке, но и показатель того, как общество воспринимает ее достижения», — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной.
Кроме того, как отметил ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Никита Гусев, результаты позволяют увидеть, какие понятия консолидируют исследователей из разных областей. «Выбирая слово года в науке, мы вместе с профессиональным сообществом фиксируем концепт, который определяет главный вектор развития не только отечественной, но и мировой науки в уходящем году», — подытожил он.
В 2024 году научным словом года стал термин «искусственный интеллект».