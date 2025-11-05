На V Конгрессе молодых ученых объявят слово года в науке

«Уже второй год подряд вместе с Институтом Пушкина мы проводим акцию “Слово года в науке”, ведь это один из способов показать, как развивается научный язык, какие термины выходят за пределы узкопрофессионального сообщества и становятся частью общественного дискурса. Научный язык — это не только отражение прогресса в науке, но и показатель того, как общество воспринимает ее достижения», — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной.