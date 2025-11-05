В Кабардино-Балкарии отремонтировали дороги к шести школам и детскому саду

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Кабардино-Балкарии прошли на дорогах, ведущих к семи образовательным учреждениям. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Так, в станице Александровской завершено обновление улицы Первомайской, которая ведет к начальной школе и школе № 9. В селе Нейтрино капитально отремонтирована дорога к обсерватории и единственной в населенном пункте школе.
Значительный объем работ выполнен на участке трассы Малка — Ингушли, проходящем по улице Ленина в селе Малка. Кроме того, в селе Ташлы-Тала обновляется улица Ленина, ведущая к местной школе. Все объекты будут оснащены освещением, дорожными знаками, разметкой, пешеходными переходами и, при необходимости, барьерными ограждениями.
«После ремонта дорога к школе стала совершенно другой: ровное покрытие, новые тротуары и освещение. Теперь родители спокойны, а дети идут в школу без страха и дискомфорта. Это реальное улучшение, которое чувствуется каждый день», — поделилась учитель начальных классов школы № 9 станицы Александровской Фатима Атаева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.