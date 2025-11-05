Ричмонд
Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области

Лукашенко дал Госконтролю несколько дней на проверку наведения порядка в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о проверке наведения порядка в стране, сообщила пресс-служба президента.

В частности, во время доклада главы Комитета государственного контроля Василия Герасимова белорусский лидер поднял вопрос мониторинга по наведению порядка, определенного сроками до 7 ноября.

Так, КГК в развитие поручения президента контролирует наведение порядка. Отмечается, что это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где не так давно белорусским лидером проводилось совещание по вопросам развития региона.

Глава Госконтроля доложил главе Беларуси промежуточные результаты. А Лукашенко заявил, что в этом вопросе важно сосредоточиться не только на наведении внешнего порядка, но и на более глобальных вопросах. Кроме того, лидер республики потребовал провести проверку по всей стране.

— Глава государства поручил КГК после 7 ноября основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии выходных дней предоставить ему обстоятельный доклад о том, как выполняется поручение по наведению порядка, — отметила пресс-служба президента.

Ранее белорусский президент признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области. А после Александр Лукашенко вернулся с новой проверкой в Витебскую область спустя неделю.

Также, белорусский лидер узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями. Кроме того, лидер страны потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси.

