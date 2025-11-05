Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области

Глава Госконтроля доложил главе Беларуси промежуточные результаты. А Лукашенко заявил, что в этом вопросе важно сосредоточиться не только на наведении внешнего порядка, но и на более глобальных вопросах. Кроме того, лидер республики потребовал провести проверку по всей стране.