Сказочный средневековый городок появился в Поречье

Новый мурал на стене вокруг комплекса мясокомбината в Поречье закончили калининградский граффитист Кирилл Гейнц. Об этом «Клопс» рассказал сам художник.
Творческий процесс на объекте продолжался несколько месяцев, из-за плохой погоды сроки сдачи пришлось перенести. Объём работы тоже оказался просто огромным. Но к ноябрю мурал таки покрыт последним слоем лака и одобрен заказчиком.
Изображение сказочного средневекового городка тянется почти на тысячу квадратных метров заводской стены. С конца августа, когда художник показывал предварительный этап работы, оно обзавелось ещё множеством интересных деталей. Особое место занимает лавка мясника — это вполне понятный акцент, учитывая специфику предприятия, отметил Кирилл. Колбасы, сосиски и окорока на нарисованных витринах напоминают о своих реальных собратьях.
Впрочем, в городке кипит самая разноплановая жизнь: гогочут во двориках гуси, бегут по своим делам мальчишки и собаки, стучат по брусчатке копытами лошади и скрипят тележные рессоры. Кто-то трудится, кто-то отдыхает, а кто-то — и любезничает с симпатичной хозяйкой.
Издали комплекс вполне можно принять за настоящий старинный городок. Художник вписал в композицию все неровности и выступы стены, обыграв их как перепады высоты крыш или башенки.
— Это, я думаю, будет и туристическая точка притяжения, — поделился Кирилл. — Изначальная такая была задумка. И, скорее всего, процентов девяносто пять, что мы будем продолжать работать".
Какая картина украсит следующую часть периметра ограждения комплекса — пока секрет. Но там, безусловно, тоже закипит жизнь.
Кроме того, на этой неделе в соцсетях завирусился другой мурал Гейнца: толстобокий золотой карп украшает фасад одного из частных домов в Пионерском. Изначально заказчики просили расписать им забор, но в итоге остановились на более развёрнутом варианте.
Сюжет выбран неслучайно. Хозяйка дома интересуется японской культурой, где карп — известный символ удачи, мужества, процветания и долголетия.
Работа над ним заняла около трёх дней и закончена была ещё весной. Почему «золотая рыбка» попалась на глаза общественности только сейчас — неизвестно. Но, возможно, потому, что этот мурал находится в одном из СНТ, вдали от оживлённых улиц курорта.
Работу над комплексом в Поречье и другие проекты Гейнц показывал в августе. Кроме того, осенью он закончил роспись стены вокруг спортплощадки в детском доме.