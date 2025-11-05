В Калининграде устроили юбилейный рейс троллейбуса, но кататься пришлось в битком набитом душном салоне

Во вторник, 4 ноября, на площади Калинина в Калининграде собралась толпа — горожане пришли отметить 50-летие первого городского троллейбуса. Всем обещали бесплатную экскурсию по историческому маршруту, но многие испытали настоящее разочарование. Прокатился в юбилейном троллейбусе и корреспондент «Клопс».
Очередь к истории.
Первый рейс «Синары» должен был стартовать в 10:00. Народу на площади у старой остановки собралось в несколько раз больше, чем записалось. Стало понятно: одного троллейбуса мало. Организаторы добавили два дополнительных рейса, но и этого оказалось недостаточно.
«Мы пришли с четырёхлетним ребёнком, у нас была регистрация. Фамилию свою не услышали, а когда стали входить — ребёнка затолкали. Я не рискнула дальше ехать, мы вышли, сын расплакался», — рассказала калининградка Татьяна.
В салон пускали и тех, кто подошёл к троллейбусу без всякой записи. Внутри — толкучка, не повернуться. Экскурсия, рассчитанная на час, прошла в условиях, при которых смотреть по сторонам и слушать рассказ было почти невозможно.
«Она просто села на меня».
«Я занял место для двух детей. В итоге посторонняя мадам просто села на меня и стала выдавливать с сиденья. Во время рейса пришлось силой удерживать место, чтобы ребёнок мог поместиться», — поделился Владимир.
Кто-то всё время стоял в проходе, другие вообще не попали в салон. Атмосфера, задуманная как праздничная, напоминала поездку в час пик. Многим стало душно, окна запотели. Экскурсовод несколько раз обращала внимание на то, что не видит происходящее за окном. Мнения насчёт того, открывать форточки или нет, как всегда, разделились.
Во время рейса на мониторах крутили ролики о запуске троллейбуса в Калининграде. Посреди салона был стенд с решением обкома КПСС и архивными фотографиями. Пассажирам выдали бесплатные билеты с номиналом 18 рублей. Судя по печати, заготовлены они были ещё шесть лет назад.
Где история троллейбуса?
Организаторы обещали рассказать об истории калининградского троллейбуса. В начале экскурсии действительно упомянули про машины ЗиУ и запуск 1975 года, но дальше началась классическая обзорная экскурсия по городу.
«Мы ожидали услышать что-то именно про троллейбусы, но нам рассказали про космонавта Леонова, доходные дома на Комсомольской и кинотеатр “Заря”. Спасибо и за это, но всё же хотелось большего узнать именно про наш электротранспорт, ради чего мы все и собрались», — поделился Анатолий.
Несмотря на путаницу и столпотворение, для многих праздник стал поводом вспомнить детство и ощутить атмосферу советского Калининграда. В конце поездки пассажиры аплодировали, а организаторы извинились за форс-мажор. Многие просили сделать подобные путешествия регулярными, пусть даже платными, но без толчеи и нервотрёпки.