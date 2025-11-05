В Калининграде устроили юбилейный рейс троллейбуса, но кататься пришлось в битком набитом душном салоне

«Мы ожидали услышать что-то именно про троллейбусы, но нам рассказали про космонавта Леонова, доходные дома на Комсомольской и кинотеатр “Заря”. Спасибо и за это, но всё же хотелось большего узнать именно про наш электротранспорт, ради чего мы все и собрались», — поделился Анатолий.