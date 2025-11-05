Макет зала судебных заседаний 19 века появился в иркутском музее

— Такое помещение располагалось в Иркутском окружном суде в 1897 году в здании купца Трапезникова — ныне на улице Пролетарской, — рассказали специалисты. — Чтобы добиться исторической достоверности, автор изучал архивные снимки и фотографии, различные документы и научно-исследовательскую работу сотрудника Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».