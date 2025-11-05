Ричмонд
Макет зала судебных заседаний 19 века появился в иркутском музее

Экспонат представляет историческую ценность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Музее истории судебной системы Приангарья появился зал судебных заседаний 19 века в миниатюре. Ценный исторический экспонат установили накануне Дня работников суда, который в России отмечается 5 ноября. Об этом сообщает объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.

— Такое помещение располагалось в Иркутском окружном суде в 1897 году в здании купца Трапезникова — ныне на улице Пролетарской, — рассказали специалисты. — Чтобы добиться исторической достоверности, автор изучал архивные снимки и фотографии, различные документы и научно-исследовательскую работу сотрудника Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

В итоге на макете можно рассмотреть все: судейский стол, скамьи подсудимых, места стражи и слушателей, зерцало и прочие детали интерьера, характерные для судебных залов в прошлом.

— Такой макет улучшит визуальное восприятие экскурсии, сделает экспозицию еще более интересной и привлекательной для зрителей любого возраста, — говорит заместитель председателя Иркутского областного суда Светлана Черткова.

