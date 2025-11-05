Ричмонд
В MAX появилась возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ

Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей еще семи стран СНГ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей еще семи стран СНГ, сообщили в пресс-службе платформы.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

«Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в MAX появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана», — рассказали там.

Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за границей, отметили в сообщении.

Чтобы зарегистрироваться в MAX, нужно скачать приложение на смартфон, выбрать страну и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из СМС и дать согласие на синхронизацию контактов. Для усиления безопасности можно включить двухфакторную аутентификацию.

Чтобы пообщаться с пользователем из страны СНГ, нужно добавить собеседника в список контактов. Сделать это можно, отправив ссылку-приглашение.

«Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в MAX безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».

В конце октября число пользователей национальной платформы превысило 50 миллионов человек.