В MAX появилась возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ

Чтобы зарегистрироваться в MAX, нужно скачать приложение на смартфон, выбрать страну и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из СМС и дать согласие на синхронизацию контактов. Для усиления безопасности можно включить двухфакторную аутентификацию.