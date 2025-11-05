Для бизнеса Курганской области запустят обучающую экспресс-программу

Обучающая экспресс-программа по основам предпринимательской деятельности «Бизнес-инсайт» пройдет 17−24 ноября в Курганской области. Занятия организованы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономического развития региона.
Обучение включает в себя базовую программу, во время которой за 5 дней сертифицированные бизнес-тренеры расскажут, как открыть свое дело, как составить бизнес-план. Участники получат ответы на основные правовые и налоговые вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью.
Экспресс-программа рассчитана на тех, кто намерен получить финансовую поддержку в центре занятости населения и центре социальной защиты населения. Также она подойдет начинающим предпринимателям. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.