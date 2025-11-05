В Омской области за сутки погибли сразу два лесоруба

В ведомстве напомнили омским заготовителям леса элементарные правила техники безопасности: для валки деревьев необходимо подготовить рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты, такие как каски, и убедиться в отсутствии людей в опасной зоне (радиус 50 м). Перед началом работы следует выбрать безопасное направление падения дерева и расчистить пути отхода для вальщика (под углом 60° от направления валки). Важно также учитывать погодные условия и избегать работ при сильном ветре (свыше 11 м/с) или других неблагоприятных условиях.