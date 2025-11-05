Более 60 тысяч жителей Югры поучаствовали в акции «Вода России» в 2025 году

Ежегодная акция «Вода России», организованная в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», завершилась в Югре. Ее участниками стали более 60 тыс. жителей региона, сообщили в региональном природнадзоре.
Акция проходила с мая по октябрь в 21 муниципальном образовании. Всего состоялось 479 мероприятий. Их участники очистили 592,1 км береговой линии водоемов на территории Югры. Лидерами по количеству привлеченного населения и объему собранного мусора стали Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургут, а также Нижневартовский и Сургутский районы.
«Акция “Вода России” — это символ единства и заботы о природе. Это яркий пример того, как каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Именно благодаря усилиям добровольческих организаций, волонтеров и трудовых коллективов региона удалось добиться таких впечатляющих результатов», — отметили в Природнадзоре Югры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.