Более 60 тысяч жителей Югры поучаствовали в акции «Вода России» в 2025 году

«Акция “Вода России” — это символ единства и заботы о природе. Это яркий пример того, как каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Именно благодаря усилиям добровольческих организаций, волонтеров и трудовых коллективов региона удалось добиться таких впечатляющих результатов», — отметили в Природнадзоре Югры.