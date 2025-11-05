Уйти от смерти. Названо оптимальное количество шагов для здоровья пожилых

Новое исследование показало, что широко декларируемая норма — 10 000 шагов — избыточна для пожилых. Им можно проходить другой норматив, чтобы снизить у себя риски ранней смерти. Оказывается, для людей старше 60 лет достаточно в день осваивать прогулку в 4000 шагов. Было показано, что пожилые люди, проходящие именно столько каждый день, уменьшают у себя риски ранней смерти на четверть.
Активный образ жизни рекомендуется всем без исключения, но тем, кто перешагнул 60-летний рубеж, бывает сложно уделять много внимания спорту. И тянуться за нормой в 10000 шагов им бывает сложно.
Новую работу провели в Гарвардском университете. Изучали не только количество шагов, но и то, как часто пожилые люди достигали целевого показателя по шагам за неделю.
Оказалось, что достижение норматива в 4000 шагов хотя бы раз-два в неделю значительно улучшало показатели и прогнозы по жизни. Выводы основали на данных 13547 человек старше 62 лет. В среднем возраст участников составлял 72 года. Их задача была носить фитнес-трекеры неделю, не снимая. Время испытаний заняло 4 года, наблюдение за испытуемыми велось 10 лет. К началу исследований никто не жаловался на наличие сердечно-сосудистых патологий. Ходьба в 4000 шагов привела к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 27%, в сравнении с теми, кто не достигал этого показателя ни разу за неделю.