Уйти от смерти. Названо оптимальное количество шагов для здоровья пожилых

Оказалось, что достижение норматива в 4000 шагов хотя бы раз-два в неделю значительно улучшало показатели и прогнозы по жизни. Выводы основали на данных 13547 человек старше 62 лет. В среднем возраст участников составлял 72 года. Их задача была носить фитнес-трекеры неделю, не снимая. Время испытаний заняло 4 года, наблюдение за испытуемыми велось 10 лет. К началу исследований никто не жаловался на наличие сердечно-сосудистых патологий. Ходьба в 4000 шагов привела к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 27%, в сравнении с теми, кто не достигал этого показателя ни разу за неделю.