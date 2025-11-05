Ричмонд
В Ростове назначили замглавы администрации города по организационным вопросам

Глава Ростова назначил Виктора Сахранова своим заместителем по организационным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по организационным вопросам назначили Виктора Сахранова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Виктор Сахранов имеет опыт работы в органах государственного управления. В частности, с 2024 года управленец занимал пост заместителя директора департамента потребительского рынка Ростовской области.

Он окончил Южный федеральный университет по направлению «Политология». Прошел магистратуру и аспирантуру.

— Виктор Романович обладает развитыми организаторскими качествами. Уверен, это позволит ему успешно решать возложенные на него задачи, — прокомментировал Александр Скрябин.

