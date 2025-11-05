Китайские космонавты запекли куриные крылья на станции «Тяньгун»

По данным ACC, во время пилотируемой миссии «Шэньчжоу-21» ассортимент блюд на станции будет расширен до более чем 190 наименований и дополнен свежими овощами и орехами. Кроме того, теперь тайконавты могут печь на орбите пирожные и готовить мясо на гриле.