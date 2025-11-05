Китайские космонавты запекли куриные крылья на станции «Тяньгун»

На китайской орбитальной станции «Тяньгун» установлена духовая печь, которая позволила членам экипажей миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» наслаждаться космическим барбекю, сообщает Global Times.
Тайконавты (китайские астронавты) потратили всего 28 минут, чтобы пожарить на гриле куриные крылышки. Кроме того, они приготовили стейк с черным перцем для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна.
По словам Лю Вэйбо из Китайского центра астронавтов (ACC), это достижение стало возможным благодаря техническим прорывам в области контроля температуры, сбора остатков, высокотемпературного катализа, многослойной фильтрации и других технологий. Все это позволяет печи обеспечивать на орбите процесс запекания на гриле без использования масла и без выбросов дыма. Установка рассчитана на 500 циклов непрерывной работы.
Как китайцы готовят в космосе: видео
Как отмечают китайские специалисты, космическая духовка улучшит качество жизни на орбите, позволит тайконавтам наслаждаться свежеприготовленной пищей и чувствовать себя как дома во время длительных космических путешествий.
По данным ACC, во время пилотируемой миссии «Шэньчжоу-21» ассортимент блюд на станции будет расширен до более чем 190 наименований и дополнен свежими овощами и орехами. Кроме того, теперь тайконавты могут печь на орбите пирожные и готовить мясо на гриле.
Ранее на Международной космической станции (МКС) были проведены испытания прототипа духовой печи, с помощью которой были испечены пять печений с шоколадной крошкой, ставших первой едой, приготовленной в космосе. Три из этих печений были позже доставлены на Землю на борту космического корабля SpaceX Dragon.
При этом астронавты МКС обнаружили, что в космосе выпечка занимает больше времени. Первое печенье, выпекавшееся 25 минут, оказалось недопеченным, но зато второе, выпекавшееся 75 минут, оставило на борту МКС аппетитный аромат. Самыми удачными в итоге были признаны четвертая и пятая попытки — в одном случае угощение выпекалось 120 минут и охлаждалось 25 минут, а в другом — выпекалось 130 минут и охлаждалось 10 минут.
О станции «Тяньгун»
С ноября 2022 года китайская станция «Тяньгун» состоит из трех модулей: базового модуля «Тяньхэ», запущенного в апреле 2021 года, а также лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэньтянь», пристыкованных к нему с двух сторон.
Проект станции предусматривает запуск на ту же орбиту автономного модуля «Сюньтянь» с оптическим телескопом, который будет периодически причаливать к станции для обслуживания. Изначально запуск модуля «Сюньтянь» был запланирован на 2023 год, но затем его отложили до 2026-го.
В перспективе конфигурация станции «Тяньгун» может быть изменена за счет дополнительных модулей. Предполагается также, что ее будут использовать и в коммерческих целях.