«Желаю удачи!»: глава Башкирии выразил поддержку Айрату Ямалову, участвующему в конкурсе «Народный участковый — 2025»

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с просьбой поддержать майора полиции Айрата Ямалова из Нефтекамска, который участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый — 2025».
Как отметил руководитель региона, Айрат Ямалов служит в органах внутренних дел с нулевых годов, поступив на службу по совету отца после окончания вуза, и ни разу не пожалел о своем выборе.
Участковый обслуживает территорию с населением 20 тысяч человек вместе с двумя коллегами. Хабиров подчеркнул, что работа по защите спокойствия граждан и охране порядка на улицах городов и сел является главной задачей участковых.
Глава семьи имеет надежный тыл — его жена, 10-летняя дочь и 4-летний сын поддерживают его и желают победы в конкурсе.
Голосование за «Народного участкового» продлится до 10 ноября. Поддержать Айрата Ямалова можно по этой ссылке. Кстати, недавно мы побеседовали с майором, и он нам подробно рассказал о своей работе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.