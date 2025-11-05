В Самаре закроют на капитальный ремонт бункер Сталина

В Самаре планируют капитально отремонтировать бункер Сталина. Научно-проектная документация для сохранения этого объекта культурного наследия соответствует требованиям законодательства, это следует из акта, опубликованного на сайте ГИООКН Самарской области.
«Бункер Сталина представляет собой монументальное подземное сооружение, включающее девять подземных уровней и два надземных», — говорится в документации на сайте инспекции.
Бункер Сталина построили в 1942 году, а в 1975, 1978 и 1980 годах капитально ремонтировали. В 1985—1995 годы в бункере, предположительно, меняли лифты. За годы эксплуатации значительно износились фундамент, кровля, полы
Ранее объект взяли под охрану.