В Самаре закроют на капитальный ремонт бункер Сталина

Бункер Сталина построили в 1942 году, а в 1975, 1978 и 1980 годах капитально ремонтировали. В 1985—1995 годы в бункере, предположительно, меняли лифты. За годы эксплуатации значительно износились фундамент, кровля, полы и т. д. Когда именно бункер закроют на ремонт, в документах не уточняется.