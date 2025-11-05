Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже

Симоньян также опубликовала текст такого приглашения, в нем указано, что якобы 6 ноября в 20.00 в московском книжном доме «Библио-Глобус» состоится презентация книги и благотворительный аукцион личных вещей Кеосаяна. Эту информацию также опровергла председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, от имени которой идет рассылка.