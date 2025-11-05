Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию якобы ее книги о муже, режиссере Тигране Кеосаяне.
«Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк. Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Симоньян также опубликовала текст такого приглашения, в нем указано, что якобы 6 ноября в 20.00 в московском книжном доме «Библио-Глобус» состоится презентация книги и благотворительный аукцион личных вещей Кеосаяна. Эту информацию также опровергла председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, от имени которой идет рассылка.
«Тут какие-то мурзилки якобы от меня рассылают приглашение на якобы презентацию книги Риты Симоньян. Не ведитесь. Надеюсь, те, кому положено по долгу службы, уже разбираются», — написала Юденич в своем Telegram-канале.
Двадцать шестого октября главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.