Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации

По его словам, Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) чаще всего отказывает специалистам с большим опытом из-за расхождений в записях трудовых книжек. Исправить документы зачастую невозможно, так как многие аптеки, где работали фармацевты, давно закрыты и юридически ликвидированы. В результате провизоры с 20−25-летним стажем вынуждены подтверждать квалификацию через длительную переподготовку или вовсе уходят из профессии, усугубляя кадровый дефицит в отрасли. ФАЦ ссылается на строгое следование нормативным документам, однако в профессиональном сообществе такие объяснения сочли формальными.
Основными причинами отказов называют правовые противоречия при оценке документов, несоответствие названий должностей номенклатуре Минздрава РФ и двойное толкование ряда фармацевтических специальностей. Обсудить пути выхода из кризисной ситуации планируют 18 ноября в Общественной палате РФ. Альянс фармацевтических ассоциаций уже обратился с инициативой ввести кадровую «амнистию» для провизоров, пострадавших от бюрократических нестыковок.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала участником пилотной программы по запуску мобильных аптек, которые будут обслуживать отдаленные и сельские территории.