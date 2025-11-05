Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации

По его словам, Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) чаще всего отказывает специалистам с большим опытом из-за расхождений в записях трудовых книжек. Исправить документы зачастую невозможно, так как многие аптеки, где работали фармацевты, давно закрыты и юридически ликвидированы. В результате провизоры с 20−25-летним стажем вынуждены подтверждать квалификацию через длительную переподготовку или вовсе уходят из профессии, усугубляя кадровый дефицит в отрасли. ФАЦ ссылается на строгое следование нормативным документам, однако в профессиональном сообществе такие объяснения сочли формальными.