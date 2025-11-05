Две омские школьницы стали рублевыми миллионерами за счет своих талантов

Девочки не первый раз принимали участие в конкурсе. Ученица из Конезаводской школы Марьяновского района Анжелика Себелева доходила до полуфинала, а в этом году ей удалось пройти в финал и стать победителем. Еще более внушительный «наградной список» оказался у Ирины Лопаревой, представляющей омскую среднюю образовательную школу № 120 — она является трехкратным победителем «Большой Перемены». Умница Ирина побеждала в 2022 году в категории «5−7 классы», в 2023 году в категории «8−10 классы», а в этом, 2025 году, ученица заняла первое место в категории «выпускной класс».