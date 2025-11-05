Ричмонд
Две омские школьницы стали рублевыми миллионерами за счет своих талантов

Юным омичкам удалось выиграть внушительную сумму во всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Источник: Комсомольская правда

Обладателями приза в один миллион рублей стали школьницы из Омска и Омской области. Анжелика Себелева из Конезаводской школы Марьяновского района и Ирина Лопарева из омской школы № 120 победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Фото: телеграм-канал министр образования Омской области Ольги Степановой.

Сразу двум омским школьницам удалось громко заявить на российском уровне о возможностях регионального образования — они стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 8−10 классов.

Девочки не первый раз принимали участие в конкурсе. Ученица из Конезаводской школы Марьяновского района Анжелика Себелева доходила до полуфинала, а в этом году ей удалось пройти в финал и стать победителем. Еще более внушительный «наградной список» оказался у Ирины Лопаревой, представляющей омскую среднюю образовательную школу № 120 — она является трехкратным победителем «Большой Перемены». Умница Ирина побеждала в 2022 году в категории «5−7 классы», в 2023 году в категории «8−10 классы», а в этом, 2025 году, ученица заняла первое место в категории «выпускной класс».