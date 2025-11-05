Лукашенко сказал главе МВД, кого нужно особенно защищать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября принял с докладом министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщила пресс-служба президента.
Глава МВД рассказал белорусскому лидеру об оперативной обстановке в стране, проинформировав о статистике преступности по линии уголовного розыска. Он назвал обстановку в Беларуси спокойной и контролируемой правоохранительными органами.
— Продолжается тенденция к снижению преступности, — заверил глава МВД.
Также Кубраков сказал Лукашенко о дающей результат работе на профилактику преступности. Кроме того, говорилось о работе по раскрытию резонансных преступлений прошлых лет и преступлений, находящихся на контроле главы государства.
Обсуждая противодействие киберпреступности, Лукашенко напомнил, что не раз правоохранителям ставилась задача защитить белорусов. Кубраков заявил, что впервые сейчас в Беларуси удалось переломить ситуацию, наблюдается тенденция к снижению такого рода преступлений примерно на 10%. Также министр рассказал о мерах по защите граждан от киберпреступников, которые принимаются милицией. При этом Александр Лукашенко сказал, кого нужно особенно защищать в Беларуси.
— Президент поставил задачу особенно обращать внимание и оказывать помощь людям пожилого возраста, — проинформировала пресс-служба президента.
Еще глава МВД обсудил с президентом противодействие незаконному обороту наркотиков, сказав, что ситуация находится под контролем.
В вопросах дорожной безопасности акцентировались проблемы и причины, приводящие к трагедиям на дороге. При этом Лукашенко было сказано о результатах после изменения ПДД в Беларуси. Лукашенко поинтересовался, как белорусы относятся к изменению законодательства по обеспечению дорожной безопасности и особенно касаемо средств персональной мобильности.
— По всем вопросам президентом были даны МВД конкретные поручения, — констатировала пресс-служба президента.
Также Александр Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области.
Еще белорусский лидер узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями. Кроме того, глава страны потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси.