Лукашенко сказал главе МВД, кого нужно особенно защищать в Беларуси

Обсуждая противодействие киберпреступности, Лукашенко напомнил, что не раз правоохранителям ставилась задача защитить белорусов. Кубраков заявил, что впервые сейчас в Беларуси удалось переломить ситуацию, наблюдается тенденция к снижению такого рода преступлений примерно на 10%. Также министр рассказал о мерах по защите граждан от киберпреступников, которые принимаются милицией. При этом Александр Лукашенко сказал, кого нужно особенно защищать в Беларуси.