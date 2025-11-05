Как появился мем «6−7» и почему он стал словом года

Точное значение выражения «шесть-семь» неизвестно, но есть несколько теорий о загадочной комбинации цифр. По одной из них, в треке Skrilla назван номер улицы в Филадельфии, где жили его друзья. По другой, рэпер имел в виду полицейский код 10−67 — его используют, чтобы сообщить о смерти. Учитывая, что американские рэперы любят читать об опасной жизни и гангстерских группировках, это логично. В следующей строчке рэпер произносит I know he dyin' («я знаю, что он умирает»), что только подтверждает эту теорию.