РПЦ открыла 12 центров помощи в Новороссии

«В Новороссии сейчас семь центров, мы планируем еще открывать… В общей сложности всего 12: еще пять центров у нас в приграничных территориях с Новороссией открыты. И основа нашей деятельности — не только материальная поддержка: мы адресную помощь оказываем. Но том числе, конечно, это добровольчество», — сказал Потокин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».