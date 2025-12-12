Главные события года в стране и мире по версии читателей Новостей Mail: результаты опроса

Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе и сообщения об испытаниях новых образцов вооружений — «Буревестника» и «Посейдона» — набрали по 4% голосов читателей. Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, землетрясения на Камчатке и войну между Ираном и Израилем россияне оценили схожим образом — по 3% участников отнесли эти темы к наименее значимым.