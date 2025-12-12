Ричмонд
Главные события года в стране и мире по версии читателей Новостей Mail: результаты опроса

Редакция Новостей Mail попросила читателей выбрать наиболее и наименее важные для них события в информационном поле в 2025 году. Главными событиями 2025 года россияне назвали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 3—4 декабря. В опросе приняли участие свыше 10 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.

Самые важные события в информационном поле в 2025 году

Россияне назвали сразу два события, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на информационную повестку 2025 года. По 15% респондентов отметили саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на АляскеИсточник: Daniel Torok/Zuma/TASS

Как следует из комментариев участников опроса, «саммит двух президентов имеет большое значение и особую важность для страны», а также «дает надежду на мир». Празднование 80-летия Победы — «великий день для России, вызывающий гордость за страну» и «память о героизме предков», отмечают в комментариях участники опроса.

Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площадиИсточник: Владимир Смирнов/ТАСС

Среди других тем, которые пользователи посчитали самыми значимыми в 2025 году — события и международной, и внутрироссийской повестки. 13% указали на освобождение российскими войсками Суджи и Курской области. 10% выбрали сообщения об испытаниях новых образцов вооружений, включая «Буревестник» и «Посейдон». 8% отметили частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*).

Внимание 6% привлекли новости о ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае. Исторический рекорд Александра Овечкина в НХЛ выделили 6% опрошенных. 5% респондентов сочли главным событием за год вступление Дональда Трампа в должность президента США, а 4% — 12-дневную войну между Ираном и Израилем.

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатамиИсточник: РИА "Новости"

По 3% проголосовавших у первых полетов импортозамещенных МС-21 и SJ-100, ограбления Лувра и принятия закона о штрафах за поиск экстремистских материалов. По 2% голосов получили следующие темы: землетрясение на Камчатке, соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе, согласование мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проведение «Интервидения-2025».

Наименее важные события в информационном поле в 2025 году

Наименее значимым событием года россияне назвали «Интервидение-2025» — так ответили 19% участников опроса. Как отмечали респонденты, «конкурс не вызвал особого интереса» и «никак не влияет на жизнь обычных граждан».

Победитель конкурса певец Дык Фук, представляющий Вьетнам на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» 2025
Победитель конкурса певец Дык Фук, представляющий Вьетнам на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» 2025Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Читатели также указали другие темы, которые, по их мнению, присутствовали в повестке, но имели минимальную значимость.

На сообщения об ограблении Лувра указали 15% опрошенных. 10% проголосовавших выбрали в этом контексте рекорд Александра Овечкина в НХЛ. 9% россиян отнесли к наименее важным темам года ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). 8% — соглашение Армении и Азербайджана о мирном договоре.

По 5% респондентов выбрали тему полетов импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100, обсуждение закона о штрафах за поиск экстремистских материалов и вступление Дональда Трампа в должность президента США.

Повседневная жизнь в Джабалия на севере сектора Газа в условиях перемирия между ХАМАС и Израилем
Повседневная жизнь в Джабалия на севере сектора Газа в условиях перемирия между ХАМАС и ИзраилемИсточник: MOHAMMED SABER/EPA/TASS

Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе и сообщения об испытаниях новых образцов вооружений — «Буревестника» и «Посейдона» — набрали по 4% голосов читателей. Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, землетрясения на Камчатке и войну между Ираном и Израилем россияне оценили схожим образом — по 3% участников отнесли эти темы к наименее значимым.

Всего три процента опрошенных указали на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как событие, не оказавшее заметного влияния на информационную повестку. Ещё реже, по 2% россиян упоминали освобождение Суджи, Курской области и ликвидацию последствий разлива мазута в Краснодарском крае.

* Признана экстремистской и запрещена в России.