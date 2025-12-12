Главные события года в стране и мире по версии читателей Новостей Mail: результаты опроса

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Самые важные события в информационном поле в 2025 году
Россияне назвали сразу два события, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на информационную повестку 2025 года. По 15% респондентов отметили саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как следует из комментариев участников опроса, «саммит двух президентов имеет большое значение и особую важность для страны», а также «дает надежду на мир». Празднование 80-летия Победы — «великий день для России, вызывающий гордость за страну» и «память о героизме предков», отмечают в комментариях участники опроса.
Среди других тем, которые пользователи посчитали самыми значимыми в 2025 году — события и международной, и внутрироссийской повестки. 13% указали на освобождение российскими войсками Суджи и Курской области. 10% выбрали сообщения об испытаниях новых образцов вооружений, включая «Буревестник» и «Посейдон». 8% отметили частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*).
Внимание 6% привлекли новости о ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае. Исторический рекорд Александра Овечкина в НХЛ выделили 6% опрошенных. 5% респондентов сочли главным событием за год вступление Дональда Трампа в должность президента США, а 4% — 12-дневную войну между Ираном и Израилем.
По 3% проголосовавших у первых полетов импортозамещенных МС-21 и SJ-100, ограбления Лувра и принятия закона о штрафах за поиск экстремистских материалов. По 2% голосов получили следующие темы: землетрясение на Камчатке, соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе, согласование мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проведение «Интервидения-2025».
Наименее важные события в информационном поле в 2025 году
Наименее значимым событием года россияне назвали «Интервидение-2025» — так ответили 19% участников опроса. Как отмечали респонденты, «конкурс не вызвал особого интереса» и «никак не влияет на жизнь обычных граждан».
Читатели также указали другие темы, которые, по их мнению, присутствовали в повестке, но имели минимальную значимость.
На сообщения об ограблении Лувра указали 15% опрошенных. 10% проголосовавших выбрали в этом контексте рекорд Александра Овечкина в НХЛ. 9% россиян отнесли к наименее важным темам года ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). 8% — соглашение Армении и Азербайджана о мирном договоре.
По 5% респондентов выбрали тему полетов импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100, обсуждение закона о штрафах за поиск экстремистских материалов и вступление Дональда Трампа в должность президента США.
Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе и сообщения об испытаниях новых образцов вооружений — «Буревестника» и «Посейдона» — набрали по 4% голосов читателей. Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, землетрясения на Камчатке и войну между Ираном и Израилем россияне оценили схожим образом — по 3% участников отнесли эти темы к наименее значимым.
Всего три процента опрошенных указали на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как событие, не оказавшее заметного влияния на информационную повестку. Ещё реже, по 2% россиян упоминали освобождение Суджи, Курской области и ликвидацию последствий разлива мазута в Краснодарском крае.
