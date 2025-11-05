Ричмонд
Российский мессенджер Max теперь доступен для казахстанцев

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Казахстанцы теперь смогут звонить и отправлять сообщения в российском мессенджере Max, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Sputnik.kz

Кроме России и Беларуси к нему подключат абонентов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Чтобы начать общения с пользователями из стран СНГ, абоненту нужно добавить их номера в списки контактов. Если этих пользователей нет в контактах, то им нужно отправить ссылку-приглашение, добавили в компании.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо добавить номера собеседников в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в контактах, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение любым удобным способом.

«Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в Max безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей», — сообщили в пресс-службе платформы.

Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации. Настроить ее можно в разделе «Приватность».

Цифровая платформа Мах в сентябре вошла в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

К концу октября в мессенджере Max зарегистрировались более 50 млн пользователей.