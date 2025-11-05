Российский мессенджер Max теперь доступен для казахстанцев

Кроме России и Беларуси к нему подключат абонентов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо добавить номера собеседников в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в контактах, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение любым удобным способом.
«Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в Max безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей», — сообщили в пресс-службе платформы.
Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации. Настроить ее можно в разделе «Приватность».
Цифровая платформа Мах в сентябре вошла в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.
К концу октября в мессенджере Max зарегистрировались более 50 млн пользователей.