14 лет и штраф в 475 млн рублей требует прокурор для Виталия Кушнарева в Ростове

Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.