Что хорошего произошло в жизни россиян в 2025 году: результаты опроса Новостей Mail

31% опрошенных провожают 2025-й с благодарностью за совершенно разные события своей жизни, включая семейные, материальные и личные достижения. 20% благодарят за здоровье, 9% — хороших за людей и столько же — за эмоции и впечатления, 5% — за стабильность, позитивные события, новые знания и внутренние изменения, 4% — за спокойствие, 3% — за новые возможности, 2% — за рабочие успехи, 1% — за достижения.