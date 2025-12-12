Ричмонд
Что хорошего произошло в жизни россиян в 2025 году: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила у читателей, какие радостные события произошли в их жизни, что поднимало настроение и за что можно поблагодарить уходящий 2025 год.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 9—10 декабря. В опросе приняли участие более 6 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Достижения и положительные события в 2025 году

Для 35% россиян главной сферой жизни, где произошли положительные события и удалось достичь желаемого в 2025 году стала семья. Далее следуют работа (23%), дом и быт (22%), путешествия и отдых (по 21%), хобби, творчество и личное развитие (по 15%), здоровье (12%), финансы (9%), отношения (8%) и учеба (4%).

За что благодарны уходящему году

31% опрошенных провожают 2025-й с благодарностью за совершенно разные события своей жизни, включая семейные, материальные и личные достижения. 20% благодарят за здоровье, 9% — хороших за людей и столько же — за эмоции и впечатления, 5% — за стабильность, позитивные события, новые знания и внутренние изменения, 4% — за спокойствие, 3% — за новые возможности, 2% — за рабочие успехи, 1% — за достижения.

Большие радости читателей

Мы спросили наших читателей о самом хорошем событии, которое произошло в 2025 году, и получили множество радостных и теплых историй.

У кого-то в этом году наступила долгожданная беременность, родились дети, внуки и даже правнуки. Другие отмечали важные семейные даты, юбилеи совместной жизни и золотые свадьбы, а кто-то только вступил в брак или встретил свою вторую половинку.

Источник: РИА "Новости"

Многие вспоминают долгожданные путешествия, которые позволили отдохнуть и восстановить силы, первый школьный звонок у детей и поступление в университет тех, кто вырос так быстро.

Для некоторых самым значимым стало решение проблем со здоровьем, встреча с родными после долгой разлуки и смена работы. А кто-то рад, что наконец-то купил квартиру, завершил ремонт, закрыл ипотеку или построил дом.

Большое количество читателей радовались тому, что в этом году в их жизни не произошло сильных потрясений, а близкие живы и здоровы.

Способы повышения настроения

Больше всего в 2025 году повышало настроение респондентам время с друзьями и близкими — об этом заявили 48%.

Среди других способов поднять настроение участники опроса называли:

  • просмотр фильмов, сериалов, видео — 33%;
  • прогулки — 32%;
  • вкусная еда — 31%;
  • чтение книг — 23%;
  • хобби и творчество — 20%;
  • спорт и физическая активность — 20%;
  • компьютерные/мобильные игры — 15%;
  • работа — 14%;
  • саморазвитие и обучение — 13%;
  • мероприятия и встречи — 12%;
  • шопинг — 9%;
  • социальные сети — 8%.

Цели на 2025 год

Ставили цели в 2025 году 59% россиян. Из них 3% удалось реализовать все задуманное, 13% — выполнили большинство намеченных планов, 11% — примерно половину, 16% — несколько, 15% — только одну.

Источник: РИА "Новости"

Основным препятствием на пути к достижению целей 49% респондентов, которые их ставили, назвали недостаток денежных средств, 13% — недостаток времени, 10% — энергии и сил. 8% видят препятствием к задуманному непредвиденные обстоятельства, 5% — совокупность разных причин, 4% — стресс, столько же — слабую мотивацию, 2% — другие приоритеты, столько же — страх неудачи и перемен, а также прокрастинацию.

Ожидания от 2026 года

45% респондентов ожидают, что 2026 год окажется сложнее 2025, 21% рассчитывают на улучшения, 11% не ждут существенных изменений. Еще 23% затруднились с прогнозами.

Благодарим каждого, кто поделился своими итогами года. Несмотря на сложности, 2025 год стал для многих временем важных перемен, новых жизненных этапов и радостей. Пусть 2026 год принесет вам больше позитивных событий, новых возможностей и хороших новостей.