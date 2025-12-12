Ричмонд
2025-й крупным планом. Главные события года в фотографиях

Редакция Новостей Mail вспоминает ключевые события, произошедшие в 2025 году.

Лесные пожары в Калифорнии

Источник: AP 2024

7 января в американском штате Калифорния начались масштабные лесные пожары. Из-за продолжительной засухи и ураганных ветров огонь распространился на Лос-Анджелес и прилегающие территории. Затронутая огнем площадь превысила 16 тыс. га, по меньшей мере 25 человек погибли, общий ущерб от пожаров оценивается в миллиарды долларов.

Инаугурация Трампа

Источник: AP 2024

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США прошла 20 января. Вступая в должность, он заявил о начале «золотого века Америки» и сообщил о своей готовности быть миротворцем. В первый день в Белом доме политик подписал почти 200 указов и распоряжений.

Крупный пожар на горнолыжном курорте в Турции

Источник: Reuters

21 января в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции произошел пожар. В момент происшествия в здании находились 238 человек, 79 из них погибли. Люди не могли выбраться из отеля, охваченного огнем, а тушение пожара было затруднено из-за удаленности курорта.

Столкновение Black Hawk и Bombardier CRJ700 в США

Источник: AP 2024

29 января в Вашингтоне над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ-701ER, заходивший на посадку, и вертолет «Черный ястреб» Сухопутных войск США. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек: 60 пассажиров самолета, включая известных фигуристов из США и России, а также четверо членов экипажа и трое военных, находившиеся на борту вертолета.

Теракт в ЖК «Алые Паруса» в Москве

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв. В результате теракта два человека погибли, трое получили ранения. Жертвами ЧП стали президент Федерации бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, а также террорист-смертник. Подрыв был совершен по заказу украинских властей, заявили в СК.

Обмен Фогеля на Винника

Источник: ТАСС

В феврале между США и Россией состоялся обмен заключенными: американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду наркотиков и позже помилованный Владимиром Путиным, был обменян на россиянина Александра Винника, находившегося в заключении американской тюрьме за финансовые преступления.

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде

Источник: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла первая за три года встреча дипломатов России и США. Стороны обсудили восстановление отношений между странами и достигли ряда договоренностей. В следующий раз переговоры американской и российской делегаций состоялись в Эр-Рияде 24 марта.

Перепалка Трампа и Зеленского в Белом доме

Источник: AP 2024

Встреча президента США и украинского лидера в Белом доме 28 февраля закончилась публичным скандалом. Президент Украины отказался от компромиссов при заключении перемирия с Москвой и потребовал усиления военной поддержки, чем вызвал бурную реакцию американского коллеги. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание соглашения Киева и Вашингтона о совместной добыче ископаемых было отложено.

Приговор Блиновской

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

3 марта Савеловский суд Москвы признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, неправомерном обороте средств платежей. Блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии со штрафом в 1 млн рублей. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до четырех с половиной лет, а штраф — до 950 тыс. руб.

Операция «Поток» и освобождение Суджи

Источник: РИА "Новости"

В марте ВС РФ провели штурм по освобождению Суджи. Переломным моментом стала операция «Поток» по выходу в тыл противника по магистральному газопроводу. 8 марта 800 российских военнослужащих, преодолев за два дня около 15 км в полном обмундировании и экипировке, вышли из газовой трубы в промышленной зоне города и вступили в бой с ВСУ. Результатом операции стало вытеснение ВСУ из Суджи и еще более десяти населенных пунктов.

Операция США против хуситов в Йемене

Источник: AP 2024

15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для безопасности судоходства в Красном море. Проведение операции сопровождалось скандалом с утечкой информации: высшие должностные лица обменивались информацией о целях ударов по Йемену и времени их нанесения в мессенджере Signal. В групповой чат случайно был включен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, который и придал данные огласке.

Седьмая инаугурация Александра Лукашенко

Источник: AP 2024

25 марта Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. На выборах за него проголосовали 86,82% избирателей.

Крушение батискафа с россиянами в Египте

27 марта в Хургаде затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 туристами из России. Крушение произошло во время отправления судна на подводную экскурсию, по некоторым данным, из-за ошибки экипажа — салон батискафа начал заполняться водой, пассажиры ринулись к выходам. В результате крушения батискафа погибли семь человек.

Разрушительное землетрясение в Мьянме

Источник: AP 2024

28 марта в округе Сикайн в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным Метеорологического департамента Таиланда, составила 8,2 (в СМИ фигурировали показатели от 7,7 до 7,9). Стихийное бедствие в Мьянме унесло жизни около 5300 человек, также сообщалось о десятках погибших в соседнем Таиланде. В результате землетрясения травмы и ранения получили порядка 7100 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Обмен заключенными между Россией и США

Источник: РИА "Новости"

10 апреля в столице Арабских Объединенных Эмиратов Абу-Даби прошел обмен заключенными между Россией и США. Российская сторона освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ, которая в 2024 году была осуждена за государственную измену. Американские представители передали предпринимателя Артура Петрова, задержанного в 2023 году на Кипре по подозрению в нарушении экспортных санкций.

Конфликт Индии и Пакистана

Источник: AP 2024

В конце апреля Индия и Пакистан оказались на грани войны из-за нападения боевиков на группу туристов в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир. Обострение отношений между странами привело к тому, что 7 мая Нью-Дели объявил о проведении военной операции «Синдур» против террористов в приграничье Пакистана, 10 мая Исламабад начал операцию «Буньян уль-Марсус». Стороны обменялись ударами, сообщив о десятках погибших, а затем достигли перемирия при посредничестве США.

Гибель генерал-лейтенанта Москалика в результате теракта

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

25 апреля в Балашихе при взрыве СВУ, заложенного в припаркованном автомобиле, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. ФСБ задержала украинского агента Игната Кузина, который признал свою вину в теракте и был приговорен к пожизненному заключению.

Завершение операции по освобождению Курской области от ВСУ

Источник: Егор Алеев/ТАСС

26 апреля завершилась операция по освобождению Курской области от ВСУ. Украинские войска прорвали государственную границу РФ 6 августа 2024 года. Армия России провела полную зачистку территории за 264 дня. Потери украинской стороны в ходе вторжения в Курскую область и последующего отступления превысили 76,5 тыс. человек.

Избрание нового папы римского

Источник: AP 2024

8 мая конклав в Ватикане избрал нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В мае в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войны. Главным событием праздника стал парад на Красной площади в Москве 9 мая. В торжественном марше приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих, включая 1,5 тыс. бойцов СВО, а также военные из Китая, КНДР и других дружественных иностранных государств. На мероприятии присутствовали более 25 зарубежных лидеров.

Прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле

Источник: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

16 мая в Стамбуле состоялась первая с весны 2022 года встреча делегаций РФ и Украины при посредничестве Турции. Стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и формировании предложений по режиму прекращения огня. Второй раунд переговоров состоялся 2 июня: Россия представила свой проект меморандума об урегулировании конфликта, Украина передала список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации. На третьей встрече 23 июля представители Киева и Москвы обсудили предложения, которыми обменялись в прошлый раз, и договорились продолжить обмен телами и военнопленными.

Публичный конфликт Маска и Трампа

Источник: AP 2024

В конце мая глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил о своей отставке. Официально причиной ухода называлось окончание срока службы на должности временного госслужащего, но анонимные источники в Белом доме сообщали о конфликте между миллиардером и президентом. В начале июня ссора между ними вышла в публичную плоскость: Маск раскритиковал проект президента США о сокращении госрасходов, заявил, что республиканец проиграл бы на выборах без его помощи, и пригрозил публикацией файлов по делу Эпштейна. Трамп заявил, что экс-руководитель DOGE «сошел с ума». Акции компании Tesla рекордно дешевели на фоне публичной ссоры бывших друзей.

Попытка атаки авиабаз РФ со стратегическими ракетоносцами

Источник: РИА "Новости"

1 июня СБУ в ходе операции «Паутина» попыталась атаковать пять стратегических авиабаз в Мурманской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Рязанской областях с помощью FPV-дронов. Беспилотники взлетали из фур, припаркованных на трассах рядом с военными аэродромами. Минобороны РФ назвало атаку терактом, часть участников диверсии задержали. В октябре директор ФСБ России Бортников сообщил, что проведение операции СБУ курировала британская разведка.

Ввод Нацгвардии США в Лос-Анджелес на фоне протестов

Источник: AP 2024

7 июня президент США принял решение ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес, где несколько дней продолжались протесты и беспорядки, вызванные рейдами Иммиграционной полиции США и задержанием нелегальных мигрантов. 10 июня в городе ввели комендантский час, к Нацгвардии присоединились 700 морских пехотинцев. В течение нескольких дней беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, но споры между властями Калифорнии и Белым домом о правомерности введения Нацгвардии продолжились.

Крушение Boeing 787−8 Dreamliner в Индии

Источник: AP 2024

12 июня в Индии недалеко от аэропорта Ахмадабада почти сразу после взлета потерпел крушение самолет Boeing 787−8 Dreamliner, направлявшийся в Лондон. Судно рухнуло на общежитие медицинского колледжа. В катастрофе погибли 274 человека, из них 33 находились в момент крушения на земле. Единственным выжившим на борту самолета оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш.

12-дневная война Израиля и Ирана

Источник: AP 2024

13 июня многолетний конфликт между Израилем и Ираном из-за ядерной программы последнего перешел в активную фазу. Израильская армия нанесла удары по военным и ядерным объектам Исламской Республики, в ответ Иран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет и 1000 БПЛА. 22 июня в конфликт на стороне Израиля вступили США, нанеся нанесли серию ударов по ядерной инфраструктуре в Исфахане, Фордо и Натанзе. Тегеран ответил ударами по военным базам США в Катаре и Ираке. 24 июня Израиль и Иран при участии Белого дома договорились о прекращении огня. В ходе 12-дневной войны погибли порядка 1190 граждан Ирана и 28 израильтян, число раненых с обеих сторон составило до 8000 человек.

Приговор Тимуру Иванову

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по итогам рассмотрения первого уголовного дела о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Также суд лишил Иванова госнаград и права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил ему штраф в размере 100 млн рублей.

Самоубийство Старовойта

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

7 июля стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе. По версии следствия, он совершил самоубийство через несколько часов после его увольнения с должности министра транспорта. Среди причин случившегося называлась возможная причастность Старовойта к хищениям при строительстве оборонных сооружений в Курской области.

Аэропорт Геленджика открыли после трехлетнего перерыва

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

18 июля аэропорт Геленджика возобновил воздушное сообщение, прерванное в феврале 2022 года из соображений безопасности. Эксперты Росавиации и «Госкорпорации по организации воздушного движения» подтвердили безопасность авиационного направления. Первый за три года рейс прибыл в Геленджик из московского аэропорта «Шереметьево».

Позднее, 11 сентября, возобновил работу еще один из закрытых аэропортов на юге России — краснодарский.

Крушение Ан-24 под Тындой

Источник: РИА "Новости"

24 июля в районе авиалайнер Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», выполнявший плановый внутренний рейс ИК-2311 по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, врезался в сопку при заходе на посадку в аэропорт Тынды. Погибли все находившиеся на его борту 48 человек — 42 пассажира и 6 членов экипажа. В числе причин катастрофы под Тындой называлась ошибка при эксплуатации оборудования.

Масштабная хакерская атака на «Аэрофлот»

Источник: Мария Барановская/ТАСС

28 июля «Аэрофлот» подвергся хакерской атаке, которая привела к масштабному сбою в IT-системах и отмене нескольких десятков рейсов. Ответственность за инцидент взяли на себя группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Сильнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке

Источник: Стрингер/NEWS.ru/ТАСС

30 июля произошло самое мощное с 1952 года землетрясение на полуострове Камчатка. Его эпицентр находился в океане — в 150 км от Петропавловска-Камчатского, однако местные жители ощутили серьезные толчки. Магнитуда достигала 8,7, подземные толчки спровоцировали цунами. Позднее в камчатском филиале ЕГС РАН заявили, что из-за землетрясения южная часть полуострова Камчатка сместилась на два метра на юго-восток.

Мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

Источник: AP 2024

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию по мирному урегулированию отношений между странами. В документ вошли 17 пунктов. Среди них — намерение работать над окончательной ратификацией соглашения, призыв распустить Минскую группу ОБСЕ, создание коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению.

Саммит Путина и Трампа на Аляске

Источник: AP 2024

15 августа в Анкоридже состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры глав государств прошли на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон и продлились около трех часов. Ключевой темой саммита стало мирное урегулирование конфликта на Украине.

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области

Источник: Пресс-служба МЧС РФ по Рязанской области/ТАСС

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», производящего боеприпасы и авиационное оружие, произошли пожар и взрыв. Погибли 28 человек, не менее 164 пострадали.

Военный парад в Пекине с участием Путина

Источник: AP 2024

Грандиозный парад в Китае, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, прошел 3 сентября. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин, во время парада он сидел по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина. Всего в памятных мероприятиях приняли участие 26 глав иностранных государств и правительств.

«Революция поколения Z» в Непале

Источник: AP 2024

8 сентября в Непале начались массовые протесты. В основном в них приняла участие молодежь, поэтому акция получила название «Революция поколения Z». Поводом стало решение правительства ограничить работу мессенджеров и соцсетей, нарушивших новые правила регистрации. Итогом «революции» стали снятие установленных государством запретов и отставка премьер-министра Непала Шармы Оли.

Инцидент с дронами в Польше

Источник: AP 2024

10 сентября Польша заявила, что подверглась массированной атаке дронов. Польский премьер Дональд Туск, не предъявив никаких доказательств, заявил, что БПЛА были российскими. Власти страны созвали экстренное совещание правительства и запросили консультации с союзниками по НАТО. Россия отвергла обвинения в свой адрес, назвав обвинения Польши беспочвенными и бездоказательными; МО РФ заявило о готовности провести консультации с МО Польши «по данной теме». 12 сентября в НАТО объявили о запуске операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге после инцидента с БПЛА.

Удар Израиля по столице Катара

Источник: AP 2024

9 сентября израильские истребители выпустили снаряды по зданию в Дохе, где в этом время совещалось руководство движения ХАМАС. Власти Катара назвали удары по Дохе «вопиющей агрессией» и заявили, что сохраняют за собой право на ответ. Атаку Израиля осудили Турция, Иран, Ирак, Сирия, Египет, ОАЭ, Никарагуа и другие страны.

Убийство Чарли Кирка

Источник: AP 2024

10 сентября было совершено покушение на американского консерватора, гендиректора молодежной организации Turning Point USA, сторонника президента США Чарли Кирка. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. С тяжелым ранением в шею его доставили в больницу, позднее Дональд Трамп сообщил о гибели активиста. Предполагаемый убийца был задержан, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

Единый день голосования в России

Источник: Татьяна Симоненкова/ТАСС

14 сентября в РФ прошел Единый день голосования. В стране состоялись довыборы депутатов Госдумы в 4 регионах, прямые выборы губернаторов в 20 регионах, выборы депутатов 11 региональных парламентов, выборы депутатов представительных органов 25 городов, выборы в органы местного самоуправления в 78 регионах. Все действующие губернаторы и врио, назначенные президентом, одержали победу, набрав более 60 процентов голосов.

«Интервидение» в России

Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

20 сентября в Москве состоялся международный музыкальный конкурс песни «Интервидение-2025». В нем приняли участие представители 22 государств, победу одержал вьетнамский участник Дык Фук с композицией «Небесный король деревни Пхудонг». В следующем году шоу пройдет в Саудовской Аравии.

Назначение председателя Верховного суда и генпрокурора России

Источник: Верховный суд РФ/ТАСС

Совет Федерации единогласно назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда России, после чего Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора. Вакантный пост занял бывший полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Суд над экс-президентом Франции Саркози

Источник: AP 2024

25 сентября суд Парижа признал экс-президента Франции (2007−2012) Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о финансировании его избирательной кампании властями Ливии, оправдав по другим пунктам обвинения. Ему назначили 5 лет лишения свободы, штраф в размере €100 тысяч и 5-летний запрет занимать госдолжности. Саркози пробыл в тюрьме всего около трех недель — в ноябре его освободили под судебный надзор.

Экс-глава Франции в этом году пополнил список осужденных экс-президентов — в сентябре был вынесен приговор бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару, который получил 27 лет колонии по делу о госперевороте. Для Франции 2025 год стал беспрецедентным по числу громких политических процессов — еще в марте главу фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и пятилетнему запрету на участие в выборах по делу о хищениях средств Европарламента.

Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе

Источник: AP 2024

10 октября в 12:00 по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. О достижении сделки между сторонами сообщил президент США Дональд Трамп в ночь на 9 октября. В первый этап мирного соглашения включили прекращение боевых действий, частичный вывод войск Израиля с территории Газы, обмен заложниками и заключенными, а также гуманитарные меры.

Нобелевская премия мира

Источник: AP 2024

Нобелевский комитет 10 октября объявил имя лауреата премии мира. Награду получила Мария Корина Мачадо — лидер венесуэльской оппозиции, которую назвали «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы». Также на получение премии мира претендовал президент США Дональд Трамп, который в преддверии объявления лауреатов активизировал свои миротворческие усилия и объявил о заключении мира в Газе.

Ограбление Лувра

Источник: AP 2024

19 октября группа грабителей в масках проникла в здание Лувра и вынесла из галереи Аполлона девять предметов из коллекции драгоценностей — ожерелья, серьги, тиары и броши французских королев и императриц. Одно из них — сломанную корону супруги Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. На ограбление ушло от 4 до 7 минут, с места происшествия преступники уехали на скутерах. Следствие использовало данные камер наблюдения и анализ оставленных на месте улик, включая ДНК, и быстро вышло на первых подозреваемых, через несколько дней последовала новая волна арестов. Судьба похищенных драгоценностей неизвестна.

Первая женщина-премьер Японии

Источник: AP 2024

Парламент Японии 21 октября утвердил главу Либерально-демократической партии Санаэ Такаити в должности премьер-министра. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Такаити не скрывала, что хотела бы стать японской «железной леди», так как ей нравится политический стиль и манера экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер. Новый премьер Японии выступает за укрепление обороны страны, восстановление «традиционных японских ценностей» и жесткую миграционную политику.

Взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске

Источник: Александр Чирков/ТАСС

23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области произошел мощный взрыв. Погибли 23 человека, пострадали не менее 29. По версии следствия, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе. Копейское АО «Завод “Пластмасс”» производит боеприпасы для танковой, полевой артиллерии и авиационные средства поражения для ВС РФ.

Коррупционный скандал на Украине

В ноябре НАБУ и САП провели ряд обысков у высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов и обнародовали информацию об операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Сообщалось, что преступная группа похитила у государства $100 млн. Координатором масштабной схемы назван Тимур Миндич — давний друг и партнер президента Украины, совладелец студии «Квартал 95». В коррупционном скандале оказались замешаны бывший вице-премьер Украины Чернышов, министр энергетики Гринчук и министр юстиции Галущенко. Двое последних были спешно отстранены от должностей, позже в отставку подал глава офиса Зеленского и его ближайший соратник Андрей Ермак.

Срыв операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». ГУР МО Украины пыталось завербовать российских летчиков, планируя направить МиГ-31 на базу НАТО в Румынии. Пилотам предложили $3 млн, а также гражданство одной из западных стран. Организаторы обещали смонтировать репортаж с имитацией крушения самолета для формирования «легенды прикрытия». Россияне отказались от сотрудничества.

Начало операции США «Южное копье» против наркокартелей

Источник: AP 2024

14 ноября США начали военную операцию «Южное копье» против наркотеррористов в Западном полушарии. Объясняя свои действия противодействием наркотрафику, США значительно усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, обвинив ее власти в бездействии. С сентября американские силы стали уничтожать у побережья суда, которые, как утверждается, подозреваются в перевозке наркотиков. Венесуэла, в свою очередь, заявила, что целью атак США стали рыбацкие шхуны и попросила СБ ООН вмешаться в ситуацию, допустив возможность вооруженной атаки со стороны США «в самое ближайшее время». В конце октября Трамп пригрозил Венесуэле перейти к ударам по суше после атак с кораблей, а в декабре заявил, что «дни [президента Венесуэлы] Мадуро сочтены».

Освобождение Купянска

Источник: РИА "Новости"

20 ноября начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов доложил президенту РФ о взятии под контроль Купянска в Харьковской области. Купянск являлся ключевой позицией в обороне ВСУ на востоке Харьковской области.

Пожар в небоскребах Гонконга

Источник: AP 2024

В нескольких небоскребах Гонконга 26 ноября вспыхнул пожар, ставший самым смертоносным за всю историю острова. Пламенем был охвачен жилой комплекс «Ван Фук Корт», состоящий их восьми 31-этажных корпусов — семь из них выгорели полностью. Число погибших достигло 160 человек, сотни пострадали от ожогов и отравления угарным газом. Пожар длился почти двое суток.

Мирный план США по Украине

Источник: AP 2024

В ноябре СМИ раскрыли детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов, которые в том числе предусматривали территориальные изменения, предоставление Киеву гарантий безопасности и отмену ограничительных мер в отношении Москвы. Позднее неоднократно сообщалось о обновлении и доработках документа. 2 декабря президент РФ встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения мирного плана. 4 декабря Владимир Путин рассказал, что США предложили разбить мирный план «на четыре пакета» и обсуждать каждый из них отдельно.