2025-й крупным планом. Главные события года в фотографиях

14 ноября США начали военную операцию «Южное копье» против наркотеррористов в Западном полушарии. Объясняя свои действия противодействием наркотрафику, США значительно усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, обвинив ее власти в бездействии. С сентября американские силы стали уничтожать у побережья суда, которые, как утверждается, подозреваются в перевозке наркотиков. Венесуэла, в свою очередь, заявила, что целью атак США стали рыбацкие шхуны и попросила СБ ООН вмешаться в ситуацию, допустив возможность вооруженной атаки со стороны США «в самое ближайшее время». В конце октября Трамп пригрозил Венесуэле перейти к ударам по суше после атак с кораблей, а в декабре заявил, что «дни [президента Венесуэлы] Мадуро сочтены».