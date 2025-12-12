2025-й крупным планом. Главные события года в фотографиях

Лесные пожары в Калифорнии
7 января в американском штате Калифорния начались масштабные лесные пожары. Из-за продолжительной засухи и ураганных ветров огонь распространился на Лос-Анджелес и прилегающие территории. Затронутая огнем площадь превысила 16 тыс. га, по меньшей мере 25 человек погибли, общий ущерб от пожаров оценивается в миллиарды долларов.
Инаугурация Трампа
Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США прошла 20 января. Вступая в должность, он заявил о начале «золотого века Америки» и сообщил о своей готовности быть миротворцем. В первый день в Белом доме политик подписал почти 200 указов и распоряжений.
Крупный пожар на горнолыжном курорте в Турции
21 января в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции произошел пожар. В момент происшествия в здании находились 238 человек, 79 из них погибли. Люди не могли выбраться из отеля, охваченного огнем, а тушение пожара было затруднено из-за удаленности курорта.
Столкновение Black Hawk и Bombardier CRJ700 в США
29 января в Вашингтоне над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ-701ER, заходивший на посадку, и вертолет «Черный ястреб» Сухопутных войск США. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек: 60 пассажиров самолета, включая известных фигуристов из США и России, а также четверо членов экипажа и трое военных, находившиеся на борту вертолета.
Теракт в ЖК «Алые Паруса» в Москве
3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв. В результате теракта два человека погибли, трое получили ранения. Жертвами ЧП стали президент Федерации бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, а также террорист-смертник. Подрыв был совершен по заказу украинских властей, заявили в СК.
Обмен Фогеля на Винника
В феврале между США и Россией состоялся обмен заключенными: американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду наркотиков и позже помилованный Владимиром Путиным, был обменян на россиянина Александра Винника, находившегося в заключении американской тюрьме за финансовые преступления.
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде
18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла первая за три года встреча дипломатов России и США. Стороны обсудили восстановление отношений между странами и достигли ряда договоренностей. В следующий раз переговоры американской и российской делегаций состоялись в Эр-Рияде 24 марта.
Перепалка Трампа и Зеленского в Белом доме
Встреча президента США и украинского лидера в Белом доме 28 февраля закончилась публичным скандалом. Президент Украины отказался от компромиссов при заключении перемирия с Москвой и потребовал усиления военной поддержки, чем вызвал бурную реакцию американского коллеги. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание соглашения Киева и Вашингтона о совместной добыче ископаемых было отложено.
Приговор Блиновской
3 марта Савеловский суд Москвы признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, неправомерном обороте средств платежей. Блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии со штрафом в 1 млн рублей. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до четырех с половиной лет, а штраф — до 950 тыс. руб.
Операция «Поток» и освобождение Суджи
В марте ВС РФ провели штурм по освобождению Суджи. Переломным моментом стала операция «Поток» по выходу в тыл противника по магистральному газопроводу. 8 марта 800 российских военнослужащих, преодолев за два дня около 15 км в полном обмундировании и экипировке, вышли из газовой трубы в промышленной зоне города и вступили в бой с ВСУ. Результатом операции стало вытеснение ВСУ из Суджи и еще более десяти населенных пунктов.
Операция США против хуситов в Йемене
15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для безопасности судоходства в Красном море. Проведение операции сопровождалось скандалом с утечкой информации: высшие должностные лица обменивались информацией о целях ударов по Йемену и времени их нанесения в мессенджере Signal. В групповой чат случайно был включен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, который и придал данные огласке.
Седьмая инаугурация Александра Лукашенко
25 марта Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. На выборах за него проголосовали 86,82% избирателей.
Крушение батискафа с россиянами в Египте
27 марта в Хургаде затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 туристами из России. Крушение произошло во время отправления судна на подводную экскурсию, по некоторым данным, из-за ошибки экипажа — салон батискафа начал заполняться водой, пассажиры ринулись к выходам. В результате крушения батискафа погибли семь человек.
Разрушительное землетрясение в Мьянме
28 марта в округе Сикайн в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным Метеорологического департамента Таиланда, составила 8,2 (в СМИ фигурировали показатели от 7,7 до 7,9). Стихийное бедствие в Мьянме унесло жизни около 5300 человек, также сообщалось о десятках погибших в соседнем Таиланде. В результате землетрясения травмы и ранения получили порядка 7100 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.
Обмен заключенными между Россией и США
10 апреля в столице Арабских Объединенных Эмиратов Абу-Даби прошел обмен заключенными между Россией и США. Российская сторона освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ, которая в 2024 году была осуждена за государственную измену. Американские представители передали предпринимателя Артура Петрова, задержанного в 2023 году на Кипре по подозрению в нарушении экспортных санкций.
Конфликт Индии и Пакистана
В конце апреля Индия и Пакистан оказались на грани войны из-за нападения боевиков на группу туристов в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир. Обострение отношений между странами привело к тому, что 7 мая Нью-Дели объявил о проведении военной операции «Синдур» против террористов в приграничье Пакистана, 10 мая Исламабад начал операцию «Буньян уль-Марсус». Стороны обменялись ударами, сообщив о десятках погибших, а затем достигли перемирия при посредничестве США.
Гибель генерал-лейтенанта Москалика в результате теракта
25 апреля в Балашихе при взрыве СВУ, заложенного в припаркованном автомобиле, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. ФСБ задержала украинского агента Игната Кузина, который признал свою вину в теракте и был приговорен к пожизненному заключению.
Завершение операции по освобождению Курской области от ВСУ
26 апреля завершилась операция по освобождению Курской области от ВСУ. Украинские войска прорвали государственную границу РФ 6 августа 2024 года. Армия России провела полную зачистку территории за 264 дня. Потери украинской стороны в ходе вторжения в Курскую область и последующего отступления превысили 76,5 тыс. человек.
Избрание нового папы римского
8 мая конклав в Ватикане избрал нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В мае в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войны. Главным событием праздника стал парад на Красной площади в Москве 9 мая. В торжественном марше приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих, включая 1,5 тыс. бойцов СВО, а также военные из Китая, КНДР и других дружественных иностранных государств. На мероприятии присутствовали более 25 зарубежных лидеров.
Прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле
16 мая в Стамбуле состоялась первая с весны 2022 года встреча делегаций РФ и Украины при посредничестве Турции. Стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и формировании предложений по режиму прекращения огня. Второй раунд переговоров состоялся 2 июня: Россия представила свой проект меморандума об урегулировании конфликта, Украина передала список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации. На третьей встрече 23 июля представители Киева и Москвы обсудили предложения, которыми обменялись в прошлый раз, и договорились продолжить обмен телами и военнопленными.
Публичный конфликт Маска и Трампа
В конце мая глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил о своей отставке. Официально причиной ухода называлось окончание срока службы на должности временного госслужащего, но анонимные источники в Белом доме сообщали о конфликте между миллиардером и президентом. В начале июня ссора между ними вышла в публичную плоскость: Маск раскритиковал проект президента США о сокращении госрасходов, заявил, что республиканец проиграл бы на выборах без его помощи, и пригрозил публикацией файлов по делу Эпштейна. Трамп заявил, что экс-руководитель DOGE «сошел с ума». Акции компании Tesla рекордно дешевели на фоне публичной ссоры бывших друзей.
Попытка атаки авиабаз РФ со стратегическими ракетоносцами
1 июня СБУ в ходе операции «Паутина» попыталась атаковать пять стратегических авиабаз в Мурманской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Рязанской областях с помощью FPV-дронов. Беспилотники взлетали из фур, припаркованных на трассах рядом с военными аэродромами. Минобороны РФ назвало атаку терактом, часть участников диверсии задержали. В октябре директор ФСБ России Бортников сообщил, что проведение операции СБУ курировала британская разведка.
Ввод Нацгвардии США в Лос-Анджелес на фоне протестов
7 июня президент США принял решение ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес, где несколько дней продолжались протесты и беспорядки, вызванные рейдами Иммиграционной полиции США и задержанием нелегальных мигрантов. 10 июня в городе ввели комендантский час, к Нацгвардии присоединились 700 морских пехотинцев. В течение нескольких дней беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, но споры между властями Калифорнии и Белым домом о правомерности введения Нацгвардии продолжились.
Крушение Boeing 787−8 Dreamliner в Индии
12 июня в Индии недалеко от аэропорта Ахмадабада почти сразу после взлета потерпел крушение самолет Boeing 787−8 Dreamliner, направлявшийся в Лондон. Судно рухнуло на общежитие медицинского колледжа. В катастрофе погибли 274 человека, из них 33 находились в момент крушения на земле. Единственным выжившим на борту самолета оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш.
12-дневная война Израиля и Ирана
13 июня многолетний конфликт между Израилем и Ираном из-за ядерной программы последнего перешел в активную фазу. Израильская армия нанесла удары по военным и ядерным объектам Исламской Республики, в ответ Иран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет и 1000 БПЛА. 22 июня в конфликт на стороне Израиля вступили США, нанеся нанесли серию ударов по ядерной инфраструктуре в Исфахане, Фордо и Натанзе. Тегеран ответил ударами по военным базам США в Катаре и Ираке. 24 июня Израиль и Иран при участии Белого дома договорились о прекращении огня. В ходе 12-дневной войны погибли порядка 1190 граждан Ирана и 28 израильтян, число раненых с обеих сторон составило до 8000 человек.
Приговор Тимуру Иванову
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по итогам рассмотрения первого уголовного дела о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Также суд лишил Иванова госнаград и права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил ему штраф в размере 100 млн рублей.
Самоубийство Старовойта
7 июля стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе. По версии следствия, он совершил самоубийство через несколько часов после его увольнения с должности министра транспорта. Среди причин случившегося называлась возможная причастность Старовойта к хищениям при строительстве оборонных сооружений в Курской области.
Аэропорт Геленджика открыли после трехлетнего перерыва
18 июля аэропорт Геленджика возобновил воздушное сообщение, прерванное в феврале 2022 года из соображений безопасности. Эксперты Росавиации и «Госкорпорации по организации воздушного движения» подтвердили безопасность авиационного направления. Первый за три года рейс прибыл в Геленджик из московского аэропорта «Шереметьево».
Позднее, 11 сентября, возобновил работу еще один из закрытых аэропортов на юге России — краснодарский.
Крушение Ан-24 под Тындой
24 июля в районе авиалайнер Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», выполнявший плановый внутренний рейс ИК-2311 по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, врезался в сопку при заходе на посадку в аэропорт Тынды. Погибли все находившиеся на его борту 48 человек — 42 пассажира и 6 членов экипажа. В числе причин катастрофы под Тындой называлась ошибка при эксплуатации оборудования.
Масштабная хакерская атака на «Аэрофлот»
28 июля «Аэрофлот» подвергся хакерской атаке, которая привела к масштабному сбою в IT-системах и отмене нескольких десятков рейсов. Ответственность за инцидент взяли на себя группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».
Сильнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке
30 июля произошло самое мощное с 1952 года землетрясение на полуострове Камчатка. Его эпицентр находился в океане — в 150 км от Петропавловска-Камчатского, однако местные жители ощутили серьезные толчки. Магнитуда достигала 8,7, подземные толчки спровоцировали цунами. Позднее в камчатском филиале ЕГС РАН заявили, что из-за землетрясения южная часть полуострова Камчатка сместилась на два метра на юго-восток.
Мирная декларация между Арменией и Азербайджаном
8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию по мирному урегулированию отношений между странами. В документ вошли 17 пунктов. Среди них — намерение работать над окончательной ратификацией соглашения, призыв распустить Минскую группу ОБСЕ, создание коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению.
Саммит Путина и Трампа на Аляске
15 августа в Анкоридже состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры глав государств прошли на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон и продлились около трех часов. Ключевой темой саммита стало мирное урегулирование конфликта на Украине.
Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области
15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», производящего боеприпасы и авиационное оружие, произошли пожар и взрыв. Погибли 28 человек, не менее 164 пострадали.
Военный парад в Пекине с участием Путина
Грандиозный парад в Китае, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, прошел 3 сентября. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин, во время парада он сидел по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина. Всего в памятных мероприятиях приняли участие 26 глав иностранных государств и правительств.
«Революция поколения Z» в Непале
8 сентября в Непале начались массовые протесты. В основном в них приняла участие молодежь, поэтому акция получила название «Революция поколения Z». Поводом стало решение правительства ограничить работу мессенджеров и соцсетей, нарушивших новые правила регистрации. Итогом «революции» стали снятие установленных государством запретов и отставка премьер-министра Непала Шармы Оли.
Инцидент с дронами в Польше
10 сентября Польша заявила, что подверглась массированной атаке дронов. Польский премьер Дональд Туск, не предъявив никаких доказательств, заявил, что БПЛА были российскими. Власти страны созвали экстренное совещание правительства и запросили консультации с союзниками по НАТО. Россия отвергла обвинения в свой адрес, назвав обвинения Польши беспочвенными и бездоказательными; МО РФ заявило о готовности провести консультации с МО Польши «по данной теме». 12 сентября в НАТО объявили о запуске операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге после инцидента с БПЛА.
Удар Израиля по столице Катара
9 сентября израильские истребители выпустили снаряды по зданию в Дохе, где в этом время совещалось руководство движения ХАМАС. Власти Катара назвали удары по Дохе «вопиющей агрессией» и заявили, что сохраняют за собой право на ответ. Атаку Израиля осудили Турция, Иран, Ирак, Сирия, Египет, ОАЭ, Никарагуа и другие страны.
Убийство Чарли Кирка
10 сентября было совершено покушение на американского консерватора, гендиректора молодежной организации Turning Point USA, сторонника президента США Чарли Кирка. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. С тяжелым ранением в шею его доставили в больницу, позднее Дональд Трамп сообщил о гибели активиста. Предполагаемый убийца был задержан, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.
Единый день голосования в России
14 сентября в РФ прошел Единый день голосования. В стране состоялись довыборы депутатов Госдумы в 4 регионах, прямые выборы губернаторов в 20 регионах, выборы депутатов 11 региональных парламентов, выборы депутатов представительных органов 25 городов, выборы в органы местного самоуправления в 78 регионах. Все действующие губернаторы и врио, назначенные президентом, одержали победу, набрав более 60 процентов голосов.
«Интервидение» в России
20 сентября в Москве состоялся международный музыкальный конкурс песни «Интервидение-2025». В нем приняли участие представители 22 государств, победу одержал вьетнамский участник Дык Фук с композицией «Небесный король деревни Пхудонг». В следующем году шоу пройдет в Саудовской Аравии.
Назначение председателя Верховного суда и генпрокурора России
Совет Федерации единогласно назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда России, после чего Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора. Вакантный пост занял бывший полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Суд над экс-президентом Франции Саркози
25 сентября суд Парижа признал экс-президента Франции (2007−2012) Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о финансировании его избирательной кампании властями Ливии, оправдав по другим пунктам обвинения. Ему назначили 5 лет лишения свободы, штраф в размере €100 тысяч и 5-летний запрет занимать госдолжности. Саркози пробыл в тюрьме всего около трех недель — в ноябре его освободили под судебный надзор.
Экс-глава Франции в этом году пополнил список осужденных экс-президентов — в сентябре был вынесен приговор бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару, который получил 27 лет колонии по делу о госперевороте. Для Франции 2025 год стал беспрецедентным по числу громких политических процессов — еще в марте главу фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и пятилетнему запрету на участие в выборах по делу о хищениях средств Европарламента.
Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе
10 октября в 12:00 по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. О достижении сделки между сторонами сообщил президент США Дональд Трамп в ночь на 9 октября. В первый этап мирного соглашения включили прекращение боевых действий, частичный вывод войск Израиля с территории Газы, обмен заложниками и заключенными, а также гуманитарные меры.
Нобелевская премия мира
Нобелевский комитет 10 октября объявил имя лауреата премии мира. Награду получила Мария Корина Мачадо — лидер венесуэльской оппозиции, которую назвали «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы». Также на получение премии мира претендовал президент США Дональд Трамп, который в преддверии объявления лауреатов активизировал свои миротворческие усилия и объявил о заключении мира в Газе.
Ограбление Лувра
19 октября группа грабителей в масках проникла в здание Лувра и вынесла из галереи Аполлона девять предметов из коллекции драгоценностей — ожерелья, серьги, тиары и броши французских королев и императриц. Одно из них — сломанную корону супруги Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. На ограбление ушло от 4 до 7 минут, с места происшествия преступники уехали на скутерах. Следствие использовало данные камер наблюдения и анализ оставленных на месте улик, включая ДНК, и быстро вышло на первых подозреваемых, через несколько дней последовала новая волна арестов. Судьба похищенных драгоценностей неизвестна.
Первая женщина-премьер Японии
Парламент Японии 21 октября утвердил главу Либерально-демократической партии Санаэ Такаити в должности премьер-министра. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Такаити не скрывала, что хотела бы стать японской «железной леди», так как ей нравится политический стиль и манера экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер. Новый премьер Японии выступает за укрепление обороны страны, восстановление «традиционных японских ценностей» и жесткую миграционную политику.
Взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске
23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области произошел мощный взрыв. Погибли 23 человека, пострадали не менее 29. По версии следствия, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе. Копейское АО «Завод “Пластмасс”» производит боеприпасы для танковой, полевой артиллерии и авиационные средства поражения для ВС РФ.
Коррупционный скандал на Украине
В ноябре НАБУ и САП провели ряд обысков у высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов и обнародовали информацию об операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Сообщалось, что преступная группа похитила у государства $100 млн. Координатором масштабной схемы назван Тимур Миндич — давний друг и партнер президента Украины, совладелец студии «Квартал 95». В коррупционном скандале оказались замешаны бывший вице-премьер Украины Чернышов, министр энергетики Гринчук и министр юстиции Галущенко. Двое последних были спешно отстранены от должностей, позже в отставку подал глава офиса Зеленского и его ближайший соратник Андрей Ермак.
Срыв операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». ГУР МО Украины пыталось завербовать российских летчиков, планируя направить МиГ-31 на базу НАТО в Румынии. Пилотам предложили $3 млн, а также гражданство одной из западных стран. Организаторы обещали смонтировать репортаж с имитацией крушения самолета для формирования «легенды прикрытия». Россияне отказались от сотрудничества.
Начало операции США «Южное копье» против наркокартелей
14 ноября США начали военную операцию «Южное копье» против наркотеррористов в Западном полушарии. Объясняя свои действия противодействием наркотрафику, США значительно усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, обвинив ее власти в бездействии. С сентября американские силы стали уничтожать у побережья суда, которые, как утверждается, подозреваются в перевозке наркотиков. Венесуэла, в свою очередь, заявила, что целью атак США стали рыбацкие шхуны и попросила СБ ООН вмешаться в ситуацию, допустив возможность вооруженной атаки со стороны США «в самое ближайшее время». В конце октября Трамп пригрозил Венесуэле перейти к ударам по суше после атак с кораблей, а в декабре заявил, что «дни [президента Венесуэлы] Мадуро сочтены».
Освобождение Купянска
20 ноября начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов доложил президенту РФ о взятии под контроль Купянска в Харьковской области. Купянск являлся ключевой позицией в обороне ВСУ на востоке Харьковской области.
Пожар в небоскребах Гонконга
В нескольких небоскребах Гонконга 26 ноября вспыхнул пожар, ставший самым смертоносным за всю историю острова. Пламенем был охвачен жилой комплекс «Ван Фук Корт», состоящий их восьми 31-этажных корпусов — семь из них выгорели полностью. Число погибших достигло 160 человек, сотни пострадали от ожогов и отравления угарным газом. Пожар длился почти двое суток.
Мирный план США по Украине
В ноябре СМИ раскрыли детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов, которые в том числе предусматривали территориальные изменения, предоставление Киеву гарантий безопасности и отмену ограничительных мер в отношении Москвы. Позднее неоднократно сообщалось о обновлении и доработках документа. 2 декабря президент РФ встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения мирного плана. 4 декабря Владимир Путин рассказал, что США предложили разбить мирный план «на четыре пакета» и обсуждать каждый из них отдельно.