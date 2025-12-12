Главные цифры 2025 года: важные, неожиданные, забавные.

Землетрясение привело к эвакуации людей в США, Японии и по всему Тихому океану. На Курилах около 2,7 тысяч человек были помещены в безопасные районы. Южная часть Камчатки сдвинулась почти на 2 метра в юго‑восточном направлении. По официальным данным, в России обошлось без жертв, в Японии погиб 1 человек во время эвакуации.