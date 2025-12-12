Главные цифры 2025 года: важные, неожиданные, забавные.

26 апреля ВС РФ полностью освободили Курскую область от ВСУ
6 августа 2024 года ВСУ начали полномасштабное вторжение в Курскую область. В ходе 8-месячных боев, по данным Минобороны РФ, Украина потеряла более 76 тысяч боевиков убитыми и ранеными, а также свыше 4 тыс. единиц техники и вооружения. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
2025 год был объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Это решение было закреплено Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2025 года № 28. 9 мая 2025 года в Параде Победы на Красной площади приняли участие военные из 13 стран и более 1,5 тысячи военнослужащих СВО. В своей торжественной речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул связь между подвигом ветеранов Великой Отечественной войны и современными защитниками Родины.
15 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Лидеры стран встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Это был первый полноформатный двусторонний саммит лидеров России и США с 2021 года, а также первая за 10 лет личная встреча Путина и Трампа. Переговоры продлились около 2 часов 45 минут, в ходе которых обсуждался украинский конфликт, перспективы продления Договора СНВ-III и вопросы сотрудничества России и США.
12 дней — продолжительность войны Ирана и Израиля
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль в рамках операции «Восстающий лев» напал на Иран, обвинив Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Под удар попали военные и ядерные объекты. В ответ Иран запустил десятки ракет по Израилю. Глава МИД Ирана заявил о более 6000 пострадавших в ходе конфликта. В ночь на 24 июня Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. Вскоре обе стороны объявили себя победителями.
30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7, мощнейшее с 1952 года
Землетрясение привело к эвакуации людей в США, Японии и по всему Тихому океану. На Курилах около 2,7 тысяч человек были помещены в безопасные районы. Южная часть Камчатки сдвинулась почти на 2 метра в юго‑восточном направлении. По официальным данным, в России обошлось без жертв, в Японии погиб 1 человек во время эвакуации.
49,5 млрд рублей — такую сумму обязали выплатить владельца танкера «Волгонефть-212» за экологический ущерб в Керченском проливе.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера класса «Волгонефть» — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море вылилось около 2,4−4 тыс. тонн мазута. По оценкам Росприроднадзора, экологический ущерб составил 84,9 млрд рублей. Погибло около 15−20 тыс. птиц и сотни морских обитателей. 25 ноября 2025 года апелляция поддержала взыскание с владельца «Волгонефти-212» почти 50 млрд рублей.
До 5 тысяч рублей грозит за поиск экстремистского контента в интернете с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года в России начала действовать статья 13.53 КоАП РФ, которая ввела административную ответственность за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам в интернете. Штраф для граждан составляет от 3 000 до 5 000 рублей. 10 декабря 2025 года суд в Свердловской области впервые оштрафовал на 3 000 рублей жителя Каменска-Уральского за поиск информации о символике батальона «Азов» (признан экстремистской организацией в России).
9 млрд рублей изъяли у экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова
14 октября 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова. Его обвинили в сотрудничестве с лидерами ОПГ «Покровские», уклонении от налогов, получении незаконных доходов и использовании должностных полномочий для легализации имущества. У экс-судьи было изъято 95 объектов недвижимости и активы, связанные с сетью отелей Marton. Имущество оценили в более 9 млрд рублей.
2,86 дуодециллиона рублей — столько российские телеканалы потребовали от Google
895‑ю шайбу забросил Александр Овечкин
6 апреля 2025 года российский хоккеист Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, установив новый рекорд лиги. Этот гол позволил ему обойти Уэйна Гретцки. Рекорд был поставлен в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» на 27-й минуте второго периода. Сейчас на счету у Овечкина уже 901 забитая шайба.
87% детей мигрантов не были зачислены в российские школы
В Рособрнадзоре сообщили, что в период с апреля по август 2025 года документы в образовательные организации подали на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8223 ребенка. Тестирование на знание русского языка прошли только 2964 (50%, или 12,6% от общего количества детей). Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года.
С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили
Одно из основных нововведений, предусмотренных документом, — отмена льготного утильсбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые гражданами для личного пользования. Раньше за новый автомобиль в возрасте до трех лет нужно было заплатить 3,4 тыс. рублей, а за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. После введения новых правил, сбор рассчитывается путем умножения базовой ставки в 20 тыс. рублей на коэффициент, который зависит от рабочего объема и мощности двигателя.
340-каратный алмаз обнаружили в Архангельской области
Ученые назвали находку уникальной. Камень имел не только внушительные размеры, но и был исключительно чистым, без трещин и вкраплений. Его примерный возраст составил 500 000 лет. Для оценки таких алмазов обычно собирается специальная экспертная комиссия. Если она подтверждает ценность объекта, то он становится достоянием России и передается в музей. Кроме того, ему дают имя.
6500 ₽ стоил обед на ПМЭФ
За такую цену можно было приобрести сет из трех блюд на Петербургском международном экономическом форуме. Например, там подавали фермерскую говядину, вес которой составлял около 50 граммов. Шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков объяснил, что стоимость обеда соответствовала статусу мероприятия. Ведь на нем присутствовали самые богатые люди не только России, но и мира.
4 месяца Федор Конюхов проведет на Антарктиде
Российский путешественник Федор Конюхов 19 ноября прибыл на российскую станцию Беллинсгаузен в Антарктиде. Оттуда его судно направилось к архипелагу Южные Шетландские острова, где стартовал ключевой этап миссии. Команда высадилась на остров Смоленск и установила первую одиночную научную станцию. Конюхов запланировал провести на ней четыре месяца — с ноября 2025 года по март 2026 года. В этот период он займется исследованием микропластика в прибрежных водах.
120 миллионов выиграл в лотерею житель Петербурга
Приобрести лотерейный билет в «12 Добрых дел» Николай решил после того, как увидел вещий сон. Мужчина подчеркнул, что раньше не верил в подобные намеки судьбы, но в этот раз решил прислушаться к знаку. Это решение оказалось судьбоносным — билет принес ему крупный выигрыш. Мужчина рассказал, что часть денег он отдаст на благотворительность, а на оставшиеся построит дом.
7 млн руб составил гонорар Кадышевой
В апреле прошедшего года популярность звезды достигла невероятного масштаба. Продюсер Надежды Кадышевой связал всплеск интереса к певице с глобальным трендом на русскую народную культуру. По его словам, артистка не вкладывала специальных усилий для возрождения карьеры — ее прежний репертуар сам нашел новую аудиторию. Вместе с популярностью увеличился и гонорар певицы. Раньше он составлял полтора миллиона рублей, теперь варьируется от пяти до семи миллионов в зависимости от мероприятия.
$7,2 млрд пожертвовала бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса
В 2025 году Маккензи Скотт помогла 186 организациям. После развода в 2019 году она стала одной из самых богатых женщин в мире. За последние пять лет Маккензи Скотт пожертвовала около 26 миллиардов долларов. В качестве организаций женщина выбирала маленькие фонды. При этом она не ставила условия на распоряжения средствами — получатели могли сами выбирать, куда потратят деньги.
6 качеств крутости выделили ученые
Столькими чертами характера необходимо обладать, чтобы быть не просто «хорошим» человеком, а «крутым». Исследование провели на 6 000 подопечных из 12 стран. Они отличались по полу, возрасту, религиозным убеждениям, расе. Те, на кого стремились равняться окружающие, обладали конкретным набором качеств. Это были открытые, независимые экстраверты, которые любили приключения, имели страсть к жизни и могли оказывать влияние на людей.
0,6% известных экзопланет пригодны для жизни
Научная группа проанализировала 517 экзопланет из архива NASA, впервые сравнив их с Землей. В расчет брали восемь ключевых параметров — от радиуса и плотности планет до характеристик их звезд. Лишь 0,6% объектов признали подходящими для жизни. Внимание привлекла планета Kepler‑22b: ее температура и уровень излучения близки к земным, а звезда напоминает Солнце. Также ученые выделили шесть «пограничных» планет, где возможны водные или азотно‑кислородные атмосферы.
Рекордные 271 день прожил мужчина с пересаженной от свиньи почкой
В январе Тиму Эндрюсу пересадили орган от свиньи по кличке Вильма. До операции мужчина три года проходил диализ из‑за многолетнего диабета. После трансплантации Эндрюс называл операцию чудом. Он смог вернуться к обычной жизни — готовить еду, убираться и гулять с собакой. Однако 23 октября почку изъяли из‑за снижения функции, и пациент вновь перешел на диализ. Сейчас он ждет человеческой почки и по‑прежнему благодарит врачей и свою «героиню» Вильму.
26 июня — самая востребованная дата для свадьбы в 2026 году
Более 2000 заявлений на «красивые» даты в 2026 году получили загсы Москвы. Это составило 30% от общего числа заявок на бракосочетание. Лидер по популярности — 26 июня 2026 года. Такую дату выбрали более 530 пар. В топ‑3 также вошли 6 июня и 8 августа. При этом июнь в целом стал самым востребованным месяцем: шесть из десяти самых популярных дат приходятся именно на него.