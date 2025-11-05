В кадровом центре Похвистнева в Самарской области прошел «День предприятия»

«День предприятия», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», прошел в центре занятости населения города Похвистнево Самарской области, сообщили в администрации городского округа Похвистнево.
Мероприятие было посвящено вакансиям строительной компании «НОВА». Представитель организации подробно ознакомил собравшихся с актуальными вакансиями, требованиями к соискателям и условиями труда.
«Проведенное мероприятие крайне важно для прямого диалога между работодателем и потенциальными сотрудниками. Подобные события позволяют детально проинформировать жителей о возможностях трудоустройства на ведущие предприятия региона», — отметили в администрации городского округа Похвистнево.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.